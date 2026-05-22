ائمه جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان‌های مختلف با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت و سالروز فتح خرمشهر، بر لزوم حفظ اتحاد ملی، دفاع قاطع از دستاورد‌های نظام در برابر استکبار جهانی و اهمیت حضور مجاهدانه مردم در صحنه تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، امام جمعه بافق با تسلیت دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید و همراهان ایشان، به تحلیل ابعاد پیام رهبر معظم انقلاب به این مناسبت پرداخت و گفت: این پیام بر ۲ محور اساسی استوار بود که نخستین ثقل آن، تأکید بر سیره و ویژگی‌های اخلاقی و مدیریتی شهید جمهور است.

حجت الاسلام حسینی با اشاره به فرا رسیدن سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر، خاطرنشان کرد: امروز کشور در آستانه فتح بزرگ دیگری در مقابله با استکبار جهانی است و حضور مجاهدانه مردم در صحنه و خیابان‌ها که امروز میدان نبرد محسوب می‌شود، یقیناً عنایت الهی را به همراه خواهد داشت.

امام جمعه موقت میبد به تحرکات دشمن در منطقه پرداخت و گفت: تحرکات دشمن حاکی از آن است که در ایام به ظاهر آتش بس، آمریکای‌ها، تجهیزات و نفرات لازم را برای شروع جنگی دیگر به منطقه آورده‌اند.

حجت الاسلام علیرضا حسنی عامل عملی نشدن تهدید‌های رئیس جمهور آمریکا را قدرت موشکی و نیرو‌های مسلح و حضور فیزیکی ملت در میدان برشمرد و گفت: آمریکایی‌ها به منطقه ایی شدن جنگ که رهبرشهیدمان اعلام کرده بودند فکر نکرده بودند و بسته شدن تنگه هرمز که آنها را شوکه کرد.

امام جمعه مهریز با اشاره به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره صرفه‌جویی گفت: پیام‌های رهبر عزیزمان را مد نظر داشته باشید. صرفه‌جویی همگان وظیفه است. وضعیت برق، آب و سوخت در شرایط جنگی است و صرفه‌جویی خود نوعی جهاد است.

حجت الاسلام محی الدینی به تحولات منطقه اشاره کرد و افزود: دشمن از حضور شما مردم در خیابان‌ها عصبانی است. ترامپ دیوانه شده و هر روز حرف جدیدی می‌زند.

امام جمعه اردکان با تأکید بر لزوم استمرار تجمعات شبانه و حفظ وحدت، گفت: در این تجمعات تا حد توان شرکت کنید و حضور خود را با نیت الهی، عبادت و جهاد در راه خدا بدانید.

حجت الاسلام شاکر در خصوص نقش رسانه در جنگ افزود: دشمن با روایتگری خاص خود از جنگ، در پی القای ناامیدی و ترس در دل ملت و مسئولان ماست. هدف دشمن این است که در حالی که پیروزی واقعی از آنِ ماست، این پیروزی را به نفع خود مصادره کند.

امام جمعه موقت بهاباد گفت: یکی ازبزرگترین دستاورد‌های این دوران تثبیت تسلط مابرتنگه هرمزاست آبراهی استراتژیک که ۲۰ درصد انرژی جهان وبخش عظیمی ازموادشیمیائی و سوخت‌های حیاتی از آن عبورمی کند، ایران باکنترل این تنگه به یک اهرم فشارجدیدوقدرتمنددربرابر مستکبران دست یافته است.

حجت الاسلام اخوان با تبریک پیشاپیش عید سعید قربان افزود: پیام عید قربان این است که انسان باید در راه خدا از نفس و خواسته‌های خود بگذرد و هر زمان که انسان در برابر گناه و خواسته‌های نفسانی ایستادگی کند، آن روز برای او عید واقعی خواهد بود.

امام جمعه هرات گفت: امروز دشمنان با جنگ ترکیبی و ایجاد تفرقه به دنبال ضربه زدن به ملت ایران هستند، اما وحدت، معنویت و حضور در مساجد، مهم‌ترین عامل اقتدار و انسجام جامعه اسلامی است.

حجت‌الاسلام رضازاده درادامه خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله رئیسی اظهار کرد: مسئولیت‌پذیری، مردمی بودن، جوان‌گرایی و مدیریت جهادی از مهم‌ترین ویژگی‌های رئیس‌جمهور شهید بود که باید به عنوان الگو در جامعه ترویج شود.