به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تحول در مبادلات تجاری بزرگترین بندر شمال کشور خبر داد و گفت: از ۹ اسفند پارسال تا ۱۸ فروردین امسال، بیش از ۳۲۲ هزار تن کالا از بندر امیرآباد ترخیص و مجوز تخلیه برای ۹۶ فروند کشتی صادر شده است.

تیموری یانسری با اشاره به نقش کلیدی این بندر در امنیت غذایی کشور افزود: در این بازه زمانی، ۱۴۸۲ سند ترخیص گمرکی برای محموله‌های وارداتی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله و نهاده‌های دامی صادر شده است که این حجم از واردات تأثیر مستقیمی بر حفظ ثبات قیمت‌ها و تأمین نیاز بازار داخلی دارد.

وی به جهش خیره‌کننده در بخش صادرات محصولات باغی اشاره و بیان کرد: صادرات کیوی با رشد ۳۰۸ درصدی و صادرات مرکبات با افزایش ۱۹۳ درصدی رو‌به‌رو بوده است. این محصولات در قالب ۶۰۳ فقره گواهی بهداشتی به مقاصدی همچون روسیه، ازبکستان و قزاقستان صادر شده‌اند که نشان‌دهنده توانمندی تولیدکنندگان مازندرانی در بازار‌های بین‌المللی است.

سرپرست جهاد کشاورزی مازندران افزود: بازدید و صدور مجوز تخلیه برای ۷۳۳ فروند کشتی به تناژ بیش از ۲ میلیون و ۴۳۵ هزار تن در یک بازه گسترده‌تر، بیانگر جایگاه راهبردی بندر امیرآباد در لجستیک و تجارت بین‌الملل است که ظرفیت تبدیل شدن به هب (قطب) کشاورزی منطقه را داراست.