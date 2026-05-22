امام جمعه فلاورجان: مسئولان با تمام توان در جبهه اقتصادی گره گشای دغدغههای اقتصادی مردم باشند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر فلاورجان در خطبه نماز جمعه این هفته که در مصلی نماز جمعه این شهر برگزار شد، گفت: مردم در جبهه اقتصادی تمام قد پای کار نظام بوده و هستند.
حجت الاسلام محمد قدوسی افزود: در شرایط کنونی کشور مسولان بیش از گذشته برای تامین معیشت مردم تلاش کنند و فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرند.
خطیب جمعه فلاورجان با تاکید بر اینکه مردم بدانند امروز در میانه یک جنگ تمام عیار به سر میبریم، گفت: بررسیها نشان میدهد که بهترین و نزدیکترین و کمهزینهترین راه در این نبرد مسئله حیاتی صرفهجویی و مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری است.