به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر فلاورجان در خطبه نماز جمعه این هفته که در مصلی نماز جمعه این شهر برگزار شد، گفت: مردم در جبهه اقتصادی تمام قد پای کار نظام بوده و هستند.

حجت الاسلام محمد قدوسی افزود: در شرایط کنونی کشور مسولان بیش از گذشته برای تامین معیشت مردم تلاش کنند و فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرند.

خطیب جمعه فلاورجان با تاکید بر اینکه مردم بدانند امروز در میانه یک جنگ تمام عیار به سر می‌بریم، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهترین و نزدیک‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راه در این نبرد مسئله حیاتی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف و افزایش بهره‌وری است.