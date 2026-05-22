برخورد شدید پراید با کامیون در محور گیوی به اردبیل، راننده سواری را به کام مرگ کشاند.

انحراف به چپ، عامل مرگ راننده ۴۰ ساله پراید در جاده خلخال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ بر اثر برخورد شدید خودروی سواری پراید با کامیون در جاده خلخال محدوده گیوی به اردبیل، راننده سواری جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه اردبیل- خلخال با اشاره به اینکه این حادثه رانندگی به دلیل انحراف به چپ هر دو وسیله نقلیه اتفاق افتاد و جان راننده چهل ساله خودروی پراید را گرفت گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های امدادی و هلال احمر در مکان حادثه حضور یافتند و اقدامات لازم برای رها سازی پیکرِ راننده سواری انجام شد.

سرهنگ اصغری تأکید کرد: این محور ارتباطی از مسیر‌های پر تردد استان اردبیل است و لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و احتیاط مضاعف توسط رانندگان در این مسیر‌ها ضروری ست.