مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، طرحی اثرگذار برای توانمندسازی اقتصادی زنان زنبوردار به اجرا درآورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محقق زنبور عسل بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس گفت: این کار با هدف گسترش تولید محصولات متنوع زنبور عسل و افزایش مهارت و درآمد زنان روستایی، مسیر توسعه پایدار را در پیش گرفته است.

زینب امیری همزمان با فرا رسیدن روز جهانی زنبور‌های گرده‌افشان، افزود: توانمندسازی زنان، کلید توسعه پایدار است و این طرح با تمرکز بر زنبورداری، به زنان روستایی فرصتی می‌دهد تا با کسب مهارت‌های نوین، نه تنها در تولید عسل، بلکه در زمینه تولید ژل رویال، بره موم، زهر زنبور عسل، گرده و پرورش ملکه نیز فعال شوند.

او ادامه داد: این محصولات که نیازمند دقت و ظرافت خاصی هستند، با ظرفیت بالقوه زنان زنبوردار همخوانی داشته و فرصتی عالی برای افزایش درآمد و استقلال اقتصادی آنها فراهم می‌کند.

امیری بیان کرد: این همکاری مشترک، با ارائه آموزش‌های تخصصی تئوری و عملی، دانش و مهارت زنان زنبوردار را ارتقا داده است و تمرکز بر زنبورداران دارای بیش از ۵۰ کلنی، تضمین‌کننده جدیت و توانمندی مشارکت‌کنندگان است.

محقق زنبور عسل بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس اضافه کرد: برگزاری کارگاه‌های تخصصی با مشارکت بخش خصوصی، منجر به ایجاد تعاون زنان روستایی و عشایری در منطقه داریون شده و نشان‌دهنده موفقیت طرح در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه کسب‌وکار‌های محلی است.

او ادامه داد: با توجه به موفقیت‌های به‌دست‌آمده و جایگاه استان فارس در تولید عسل و فرآورده‌های آن، اجرای این طرح در سایر مناطق استان پیشنهاد شده است.

امیری در پایان گفت: ایجاد زنجیره‌های ارزش محلی محصولات زنبور عسل و تقویت مشارکت زنان در این حوزه، افق‌های روشنی را پیش روی توسعه اقتصادی و اجتماعی استان ترسیم می‌کند و این طرح، نمونه‌ای موفق از همکاری نهاد‌های تحقیقاتی و اجرایی برای توانمندسازی زنان و شکوفایی اقتصاد روستایی است.