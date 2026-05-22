پپ گواردیولا با تأیید رسمی جدایی خود از منچسترسیتی، به یک دهه حضور پرافتخار در ورزشگاه اتحاد پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوران حضور پپ گواردیولا در منچسترسیتی به پایان رسید و این مربی اسپانیایی پس از ۱۰ سال حضور روی نیمکت سیتیزنها، تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت.
گواردیولا که از سال ۲۰۱۶ هدایت منچسترسیتی را برعهده داشت، در حالی از این تیم جدا میشود که هنوز یک سال از قراردادش باقی مانده بود و توافق او تا تابستان ۲۰۲۷ اعتبار داشت.
این مربی ۵۵ ساله در طول حضورش در اتحاد موفق شد منچسترسیتی را به موفقترین دوران تاریخ خود برساند و طی ۵۹۲ مسابقه، ۲۰ جام برای این باشگاه به دست آورد؛ آماری که جایگاه او را بهعنوان پرافتخارترین مربی تاریخ سیتی تثبیت کرد.
منچسترسیتی تحت هدایت گواردیولا شش قهرمانی لیگ برتر انگلیس، سه جام حذفی، پنج جام اتحادیه، سه سوپرجام انگلیس، یک سوپرجام اروپا و یک جام جهانی باشگاهها را کسب کرد. مهمترین دستاورد او نیز فتح نخستین لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ باشگاه در فصل ۲۰۲۳-۲۰۲۲ بود.
جدایی گواردیولا در شرایطی رقم خورد که سیتی فصل جاری را با قهرمانی در جام حذفی و جام اتحادیه به پایان رساند، اما در رقابتی نزدیک و نفسگیر، عنوان لیگ برتر را به آرسنال تحت هدایت میکل آرتتا واگذار کرد.
هواداران منچسترسیتی در دیدار پایانی برابر بورنموث با شعار «یک سال دیگر» خواهان ادامه حضور سرمربی اسپانیایی شدند، اما تصمیم گواردیولا برای پایان همکاری از قبل اتخاذ شده بود و دو طرف مسیرهای متفاوتی را برای آینده انتخاب کردند.
با پایان کار گواردیولا، گمانهزنیها درباره مقصد بعدی او افزایش یافته است و برخی رسانهها از علاقه چند تیم ملی بزرگ، از جمله ایتالیا، به همکاری با این مربی اسپانیایی خبر دادهاند.
در همین حال، منچسترسیتی جانشین گواردیولا را نیز انتخاب کرده و انزو مارسکا هدایت این تیم را برعهده خواهد گرفت. مربی ایتالیایی که پیشتر در ردههای پایه و همچنین بهعنوان دستیار گواردیولا در سیتی فعالیت کرده بود، پس از تجربه هدایت لسترسیتی و چلسی، حالا بار دیگر به ورزشگاه اتحاد بازمیگردد تا فصل جدیدی را در تاریخ این باشگاه آغاز کند.