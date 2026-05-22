بیش از ۴۵۰ هکتار از زمینهای این شهرستان بیابان زدایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ زمینهای اطراف روستای شاوه کبودراهنگ دچار بیابانی شده و اهالی روستا سالها با ریزگردها دست پنجه نرم می کردند.
اما به همت اهالی بیشتر زمینهای اطراف روستا با کاشت نهال و بوته بیابان زدایی شده است.
ابوالقاسم علیوردی مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کبودرآهنگ در این خصوص گفت: امروز اهالی روستا در یک پویش بیابان زدایی شرکت کردهاند و در این پویش بیش از هزار بوته گیاه دارویی کاپاریس کاشتند تا از افزایش بیابانی جلوگیری کنند.