به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم ولایت‌مدار و بصیر شهرستان خوی در اجتماعی پرشور و شکوه، ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، مراتب انزجار خود را از جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اعلام کرده و خواستار انتقام سخت و خونخواهی رهبر شهید شدند.

امشب نیز خیابان‌های شهرستان خوی شاهد حضور حماسی قشر‌های مختلف مردمی بود که با شعار‌های «هیهات منا الذله» و «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی به رخ جهانیان کشیدند.

در این اجتماع معنوی و پرشور که با عنوان «بیعت با ولایت و خونخواهی رهبر شهید» برگزار شد، حاضران با دردست داشتن تصاویری از حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و شهدای گرانقدر، بر تداوم راه روشن ولایت تحت رهبری حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان ضمن محکومیت شدید اقدامات ددمنشانه آمریکای جنایتکار در منطقه، حمایت قاطع و همه‌جانبه خود را از نیرو‌های مسلح سرافراز کشورمان در پاسداری از مرز‌های ایمان و خاک ایران اسلامی اعلام داشتند.

در پایان این مراسم، مردم شهرستان خوی با سردادن شعارهایی، آمادگی خود را برای جان‌فشانی در راه حفظ دستاورد‌های انقلاب و اجرای فرامین مقام معظم رهبری اعلام کردند.