به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در جمع نمازگزاران با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا و برخی کشورهای منطقه گفت: تجمیع شناورها و ناوگروه‌ها تنها برای فشار در مذاکرات نیست و می‌تواند استفاده عملیاتی را نیز ممکن می کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی، با اشاره به تحرکات اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: آمریکا و برخی از کشورهای خبیث منطقه از لحاظ لجستیکی با آوردن شناورها و ناوگروه‌ها در تلاش هستند تا در مذاکرات، موضعی قوی‌تر برای خود ایجاد کنند.

خطيب جمعه کاشان، شرایط رهبر معظم انقلاب را ملاک عمل مسئولان در مذاکرات دانست و افزود: این مسیر بر اساس رهنمودهای معظم‌له دنبال می‌شود.

امام جمعه کاشان همچنین با یادآوری سخن امام شهید(ره) مبنی بر اینکه اگر آمریکا غلطی بکند، جنگ منطقه‌ای می‌شود، گفت: امروز نیز مسئولان نظامی اعلام می‌کنند در صورت تجاوز دوباره، جنگی فرامنطقه‌ای شکل خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید سعید حسینی بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز آزاد سازی خرمشهر، گفت: در عملیات بزرگ آزادسازی خرمشهر، ۲۰ هزار اسیر از دشمن گرفته شد؛ حقیقتی که امام راحل (ره) با نگاه الهی خویش آن را امداد غیبی دانستند و با جمله‌ی ماندگار «خرمشهر را خدا آزاد کرد»، نقش اصلی دست قدرت الهی در این پیروزی را یادآور شدند.

خطیب جمعه کاشان با تأکید بر لزوم تقویت باور به امدادهای الهی در میان مسئولان و مردم، بیان کرد: لازم است همواره در کنار مجاهدت‌ها و تلاش‌های خود، دست خدا را ببینیم. در واقعه طبس دست قدرت الهی پشتیبان ملت بود و در جریانات جنوب اصفهان نیز همین نصرت الهی باعث شد که آمریکایی‌ها در توطئه‌های خود ناکام بمانند.