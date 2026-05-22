امامجمعه موقت نوشهر گفت: حماقت دشمن باعث شد جبهه حق به یک «اتحاد ملت مقدس» دست یابد که هدف واهی تغییر رژیم را به گور خواهد برد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام خطیبی امامجمعه موقت نوشهر در خطبههای این هفته با تحلیل ابعاد تهاجم اخیر به کشور گفت: سرمستی و حماقت دشمن باعث شد تا دست به حمله نظامی بزند، اما آنها در شناخت توانمندیهای دفاعی ما دچار خطای محاسباتی فاحشی شدند.
وی افزود: مثلث شوم استکبار به دنبال "تغییر رژیم" بود، اما با واقعیتی روبهرو شد که تمام معادلاتشان را بر هم زد.
حجتالاسلام خطیبی با اشاره به اقتدار بینظیر نیروهای مسلح تحت فرماندهی آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای گفت: امروز ملت ایران یکپارچه ملبس به لباسِ روحِ نظامی شده است. توانمندیهای تسلیحاتی ما چندین برابر شده و هرگونه جسارتی با پاسخی پشیمانکننده همراه خواهد بود.
وی ادامه داد: تهاجم اخیر نه تنها لرزهای بر اندام نظام نینداخت، بلکه "اتحاد مقدس" زمان جنگ ۱۲ روزه را به "اتحاد ملت مقدس" تبدیل کرد که در آن تمام آزادیخواهان جهان در برابر استکبار همسو شدهاند.
خطیب جمعه نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن گرامیداشت حماسه سوم خرداد و پیروزیهایِ ایمانمحور بسیجیان در فتح خرمشهر، به مسئولان اجرایی هشدار داد: اقتدار نظامی ما امروز جهانی است، اما مسئولان نباید از سفره مردم غافل شوند. کمترین وظیفه کارگزاران، نظارت بر بازار و رفع دغدغههای معیشتی این ملتِ همیشه در صحنه است که در تمامی بحرانها پشت نظام ایستادهاند.