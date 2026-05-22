نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه گفت: تنها راه مقابله با دشمن ایستادگی و مقاومت در برابر توطئههای شوم آنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در خطبههای آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته اظهار داشت: حضور میلیونی مردم با غیرت و شجاع ایران در خیابانها مشت محکمی بر دهان دشمنان زده و دشمن را وادار به عقبنشینی کرده است.
وی افزود: رئیس جمهور آمریکا به صورت مکرر در حال توطئه و تهدید علیه کشورمان است، اما این انسجام ملی و مقاومت مردم زیر سایه پرچم جمهوری اسلامی ایران است که موجب عقبنشینی دشمن میشود.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی اظهار کرد: در ایام جنگ تحمیلی سوم نیروهای مسلح ایران، مقتدرانه در برابر حملات دشمنان ایستادگی کردند و همواره از توان و قدرت پدافندی و موشکی بالایی برخوردارند.
امام جمعه ارومیه تصریح کرد: اگر دشمن باز هم اشتباه محاسباتی خود را تکرار کند و کشورهای همسایه نیز با آن همراه شوند، پاسخ سخت و پشیمان کنندهای از ایران دریافت خواهند کرد.
وی با اشاره به راهبرد رهبر شهید انقلاب در پاسخ منطقهای و فرامنطقهای به دشمنان تصریح کرد: تاریخ نشان داده کشورهایی که در برابر دشمن عقبنشینی و ترس از خود نشان دادند، مورد تجاوز قرار گرفتند، اما کشورهایی که از رهبری مقتدر برخوردار بودند، دشمن در برابر آنان عقبنشینی کرده و شکست خورده است.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی با اشاره به آثار جنگ تحمیلی سوم و بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد دنیا، افزود: تحولات منطقهای و حتی موضوع بسته شدن تنگه هرمز، اقتصاد جهانی را با مشکلات و نگرانیهایی مواجه کرده است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت کالاهای اساسی و با تاکید بر رفع مشکلات معیشتی مردم، تصریح کرد: دولت و مسئولان متولی باید امنیت کالاهای اساسی را حفظ کنند و با مفسدان اقتصادی و برهم زدگان نظم بازار به صورت جدی برخورد کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سد معبر در ارومیه اشاره کرد و گفت: مدیریت شهری اقدامات خوبی در این زمینه آغاز کرده و امیدواریم این معضل بهطور کامل برطرف شود.
گرامیداشت سالگرد شهدای خدمت، تقدیر از زحمات استاندار آذربایجان غربی در ایام جنگ تحمیلی سوم، حضور در نماز عید سعید قربان، قربانی کردن، دستگیری از نیازمندان و بهرمندی از فیوضات روز عرفه، از دیگر محورهای خطبههای نماز جمعه این هفته در ارومیه بود.