به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احداث مسیر دوچرخه‌سواری دره گردو شتاب گرفته است.

بنا بر اعلام شهرداری کلانشهر اراک، با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و ترویج فرهنگ ورزش‌های همگانی، عملیات عمرانی احداث مسیر دوچرخه‌سواری در مجموعه گردشگری دره گردو در حال اجراست.

در این مرحله فعالیت‌هایی نظیر کندمان، تراش سنگ‌ها، تسطیح و زیرسازی مسیر طبق استاندارد‌های فنی، با هدف بهره‌برداری از معبری استاندارد و ایمن برای علاقه‌مندان، با سرعت مطلوب در جریان است.