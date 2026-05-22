امام جمعه کبودراهنگ گفت:مردم باید هوشیار باشند و فریب توطئه‌های های دشمنان را نخورند و حضور در خیابان‌ها را پرشور حفظ کنند تا پیروزی نهایی حاصل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ حجت‌الاسلام باقری در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر کبودراهنگ با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: وطن فروش‌ها درس آموخته رسانه‌های بیگانه هستند و امروز این وطن فروش‌ها مردم کف خیابان را مسخره میکنند ولی مردم باید هوشیار باشند و فریب توطئه‌های های دشمنان را نخورند و همچنان حضور در خیابان‌ها و میادین را پرشور حفظ کنند تا پیروزی نهایی حاصل شود.

وی در ادامه به سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر اشاره کرد و گفت: این روز، روز مقاومت است

خطیب جمعه گفت: دشمن برای اشغال خرمشهر‌ها آمده بود، اما خوشبختانه با آمادگی مردم و نیرو‌های مسلح در مرز‌ها و مجامع بین المللی و در تنگه هرمز شکست خورد.

وی تاکید کرد: اگر میدان خالی شود گرانی از بین نمی‌رود و این نقشه‌های شوم موساد است و نباید فریب خورد و نباید خیابان‌ها خالی شود و مردم و کاسب‌ها و صاحب خانه‌ها باید هوای همدیگر را داشته باشند.

وی به برگزاری دعای عرفه اشاره کرد و گفت: دعا سلاح مومن است و روز عرفه دعا‌ها مستجاب میشود و برای عاقبت بخیری و موفقیت جوانان و پیروزی کشور دعا کنیم.