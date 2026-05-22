امام جمعه بندپی غربی با تبیین مأموریت‌های کلیدی ملت در جنگ ترکیبی، حضور فیزیکی در صحنه و وحدت ملی را دو رکن اصلی صیانت از دستاوردهای نبرد ۴۰ روزه اخیر دانست.

حضور در میادین و وحدت ملی، تضمین عینی پیروزی‌های رزمندگان اسلام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام رضایی امام جمعه بندپی غربی در جمع نمازگزاران با تحلیل شرایط پس از نبرد ۴۰ روزه نیرو‌های مسلح و حوادث اخیر کشور گفت: در جنگ ترکیبی کنونی، رهبر معظم انقلاب چهار مأموریت کلیدی را برای ملت بیان فرموده‌اند که نخستین آنها، حضور فیزیکی مستمر در صحنه است؛ حتی در زمان‌هایی که نبرد نظامی در سکوت به سر می‌برد.

وی افزود: این حضور مردم در خیابان‌ها و میادین، پشتوانه‌ای عملی برای مسئولان و نیرو‌های مسلح و عاملی برای درهم‌ریختن محاسبات دشمن است.

خطیب جمعه بندپی غربی با تأکید بر اینکه پیروزی‌های به‌دست آمده باید حفظ شوند، تصریح کرد: آنچه روی کاغذ نوشته می‌شود، تضمینی برای خواسته‌های مردم نیست؛ تضمین عینی، همین نبرد جانانه ۴۰ روزه و حضور ۸۰ روزه مردم وفادار است. این حضور، صیانت از آرمان‌های انقلاب و پیروزی‌هایی است که رزمندگان اسلام با خون خود به دست آورده‌اند.

حجت‌الاسلام رضایی مأموریت دوم را «وحدت ملی» به عنوان یک ضرورت امنیتی برشمرد و با اشاره به جایگاه ولایت فقیه گفت: شاخصه‌ای که ملت ایران را در طول تاریخ ممتاز کرده، ولایت‌پذیری است.

وی ادامه داد: امروز با وجود آنکه رهبر عزیز ما را به شهادت رساندند، اما مردم با تمام وجود از نایب امام زمان (عج) تبعیت می‌کنند؛ این مردم حتی پیش از آنکه سیمای رهبری جدید را در تلویزیون زیارت کنند، در میدان حاضر شدند و ثابت کردند که همیشه مدافع مقام ولایت هستند.