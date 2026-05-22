به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر برزک کاشان در خطبه های نماز جمعه با اشاره به اینکه ایران در ردیف ابر قدرت های دنیا قرار گرفته است، گفت: تا زمانی که تنگه هرمز در دست ایران است هیچ قدرتی نمی تواند در مقابل ایران بایستد.
حجت الاسلام تقی لطفی اضافه کرد: یکی از این رویدادها، عقب نشینی آشکار رئیسجمهور آمریکا از تصمیم برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی ایران است. این عقب نشینی تصادفی نیست، بلکه ریشه در واقعیتهای میدانی و محاسبات اجباری دشمن دارد.
خطیب جمعه شهر برزک با تاکید بر اوج هوشیاری و بیداری سیاسی مردم ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به وعدهها و حرکات آمریکا، چه در عرصه نظامی و چه در صحنه دیپلماسی، هیچ اعتمادی ندارد. مسئولان نظام از احتمال وجود عملیات فریب و نیرنگ غافل نیستند.
حجت الاسلام لطفی افزود: آمادگی رزمی نیروهای مسلح در وضعیت حداکثری حفظ و تقویت شود و وحدت و انسجام ملی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه برزک کاشان بیان کرد: ما از موضع قدرت و منطق گفتگو میکنیم، اما برای دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، تا پای جان ایستادهایم. دشمن بداند که ملت ایران و نیروهای مسلح آن، همچون کوهی استوار در برابر توطئهها مقاومت خواهند کرد.