پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو در حاشیه مراسم افتتاح نیروگاه ۱۳۰ مگاواتی متانول کاوه گفت: ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تا تابستان امسال وارد مدار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس علیآبادی، در مراسم افتتاح نیروگاه ۱۳۰ مگاواتی خورشیدی متانول کاوه، ضمن گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان، از دستیابی کشور به ظرفیت ۴ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی تا تابستان خبر داد و گفت: ایران با تکیه بر توان داخلی، تسلیم تهدید قدرتهای جنایتکار نخواهد شد.
وی افزود: ما تلاش میکنیم تا تابستان امسال، ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی عملی وارد مدار تولید برق کشور شود. در واقع، ما چهار برابر تمام ادوار گذشته، نیروگاه خورشیدی احداث کردهایم.
وزیر نیرو با اشاره به پیشرفتها در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، خاطرنشان کرد: استان مرکزی در توسعه انرژی خورشیدی، رتبه نخست را کسب کرده است.
علیآبادی سپس با تأکید بر اقتدار ایران، اظهار کرد: تمدن ایران بیش از ۵ هزار سال قدمت دارد و این مردم تسلیم قدرتهای جنایتکار و شیطانی نخواهند شد. ملت ایران با اتکا به توان خود در داخل نشان خواهد داد که قدرت ارتقای سطح علمی و فناوری کشور را دارد.
وی با اشاره به تخریبهای دوران جنگ، بیان کرد: تمام نقاطی که در جنگ تخریب شد، همانطور که رئیسجمهور تاکید کرد، بهتر از گذشته ساخته خواهد شد.
وزیر نیرو در خصوص اولویتبندی در تأمین برق، با ابراز رضایت از عملکرد استان مرکزی توضیح داد: در استانهایی که برق خورشیدی احداث کردهاند، اولویت اول مصرف برق به استان مربوط اختصاص مییابد.
علیآبادی با تأکید بر پایداری شبکه برق کشور، گفت: ما در ریل پیشرفت هستیم و در ماههای گذشته، از پاییز تاکنون به هیچ وجه محدودیت برنامهریزی شده در هیچ بخشی نداشتهایم.
وی افزود: در جریان جنگ نیز خاموشیهای ناشی از حادثه، در کمتر از یک ساعت برطرف شد و شبکه برق رسانی پایدار میشد. در این ایام، شاهد فروپاشی شبکه برق یکی از کشورهای همسایه بودیم، ولی برق ایران با قدرت ادامه داد.
وزیر نیرو سپس به وضعیت حساس منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: استانهایی مانند تهران و مرکزی در حوزه آب وضعیت مطلوبی ندارند و بر همین اساس باید حساسیت زیادی راجع به مصرف آب در این استانها وجود داشته باشد.
وی بیان کرد: اولویت در تأمین آب و برق به سمتی خواهد رفت که مصرف بهینه انجام میشود. الگوی مصرف، ملاک تأمین آب و برق یارانهای است و مازاد آن باید از طریق بورس تأمین تا سرمایهگذاری در صنعت برق تقویت شود.
۷ میلیون کنتور هوشمند برق، مشترکان پرمصرف را رصد میکند
علیآبادی با اشاره به تنوع منابع تولید انرژی برق در کشور گفت: ما طیف متنوعی از نیروگاههای مختلف را در کشور در اختیار داریم که نیروگاههای برقابی نیز بخش مهمی از این ظرفیت را تشکیل میدهند و شرایط نیروگاههای برقابی امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
وی با تأکید بر نقش جامعه در پایداری شبکه افزود: ما برای عبور از اوج مصرف سال جاری روی کمک مردم حساب کردهایم و معتقدیم اگر مردم در مدیریت مصرف همکاری کنند، وضعیت تأمین برق امسال بسیار بهتر خواهد بود.
وزیر نیرو در خصوص تجهیزات پایش شبکه گفت: تاکنون حدود ۷ میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده است و برنامه ما این است که تا پایان سال از مرز ۱۰ میلیون کنتور هوشمند عبور کنیم.
وی افزود: این تجهیزات امکان مدیریت فعال برق مشترکان پرمصرف را فراهم میکند و به ما اجازه میدهد تا برای حفظ پایداری شبکه، از مصرف بیش از حد برق توسط این مشترکان جلوگیری کنیم.
علیآبادی با اشاره به مقابله با سرقت انرژی از سوی ماینرها تصریح کرد: در برخورد با ماینرهای غیرمجاز اقدامات جدی انجام دادهایم و روزانه موارد جدیدی از ماینرهای غیرمجاز کشف میکنیم.
وی با اعلام ظرفیتهای جدید انرژیهای تجدیدپذیر گفت: امروز با وارد مدار شدن ۱۳۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی متانول کاوه، ظرفیت برق خورشیدی استان مرکزی از ۷۵۰ مگاوات عبور کرد.
علیآبادی با قدردانی از مشارکت سایر نهادها در توسعه انرژی خورشیدی اظهار داشت: وزارت نیرو بدون همکاری سایر ارگانها و بهویژه بخش خصوصی، نمیتوانست به این موفقیتها دست یابد.
وی با درخواست همکاری عمومی گفت: شناسایی برق غیرمجاز نقش مهمی دارد و به کسانی که ماینرهای غیرمجاز را معرفی کنند، پاداش ویژهای تعلق خواهد گرفت.