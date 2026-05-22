امام جمعه تبریز مطرح کرد؛
کنترل قیمت و تورم در اولویت کارهای دولت باشد
امام جمعه تبریز خطاب به دولت گفت:تمام هم و غم خود را بر کنترل قیمت، تورم و معیشت مردم بگذارید که بزرگتر از این وظیفهای نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل امام جمعه تبریز در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز در مصلای امام خمینی (ره) با اشاره به تداوم حضور پرشور مردم در خیابانها گفت:وقتی حضور مردم را میبینیم با تمام وجود مشعوف شده و ساعتها نشاط انقلابی و حماسی قلبمان را فرا میگیرد.
وی با اشاره به برنامههای سالگرد شهدای خدمت از استقبال و حضور پرشور مردم در این برنامهها قدردانی کرد.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل در ادامه بر لزوم مدیریت در مصرف برق، انرژی و بنزین تاکید کرد.
وی گفت:دولت باید ابتدا مدیریت مصرف را از ارکان و ادارات خودش آغاز کرده و سپس دیگر افراد نیز رعایت لازم را داشته باشند.
امام جمعه تبریز با اشاره به در پیش بودن روز عرفه با تاکید بر اهمیت دعا در این روز خاطرنشان کرد: ولایت در همه چیز اصل است. امیدواریم مردم با شرکت در مراسمهای این روز به دعا به درگاه الهی روی آورند.
وی خطاب به دولت گفت:تمام هم و غم خود را بر کنترل قیمت،تورم و معیشت مردم بگذارید که بزرگتر از این وظیفهای نیست. دشمن در جنگ اقتصادی روی گرانی و عصبانی کردن مردم تمرکز کرده است.
وی گفت: در شهر تبریز مشکل فاز دو خاوران را سال قبل مطرح کردیم اما تاکنون حل نشده است. امیدواریم تا یک ماه دیگر مشکل حل شود.
امام جمعه تبریز با اشاره به تحولات منطقه گفت:ما در جنگ اخیر هر روز تاکتیکهایمان را عوض میکنیم. هشدار به انجام امور بازدارنده داده بودیم که آن را نیز عملی کردیم.
وی ادامه داد: گفتیم یک جا را بزنند، در مقابل پنج جا را خواهیم زد. زیرساخت را زدند و ما نیز در مقابل زدیم، گفتیم تنگه هرمز را میبندیم و اجازه عبور کشتی نمیدهیم، ندادیم. حالا ترامپ ببیند که ما هر کار بگوییم انجام میدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین مطهریاصل خاطرنشان کرد: تا الان گفته بودیم که در صورت جنگ، این جنگ به سطح منطقه خواهد رسید، اما حالا میگوییم اگر خلاف خواسته ما عمل کرده و دست به زیادهخواهی بزنید جنگ را از منطقه به سطح بین الملل خواهیم کشاند.