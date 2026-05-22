پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم از پیشرفت قابل توجه طرح احداث تقاطع غیرهمسطح حافظ خبر داد و گفت: این طرح که با هدف تسهیل عبور و مرور میان مناطق سه و شش قم در حال اجراست، پس از رفع معارضات زیرساختی از جمله دکلهای برق سراسری کشور وارد مرحله اصلی عملیات اجرایی شده و پیشبینی میشود تا حدود سه و نیم ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم با اشاره به اهمیت طرح تقاطع غیرهمسطح حافظ گفت: این طرح در محل تقاطع بلوار حافظ با ریل راهآهن و در امتداد بلوار حافظ و بلوار شهید تهرانیمقدم در منطقه شش شهر قم در حال اجراست و نقش مهمی در تسهیل تردد میان مناطق سه و شش و همچنین تکمیل رینگ ترافیکی شهر خواهد داشت.
علیرضا رشیدینژاد افزود: عملیات اجرایی این طرح با اعتباری حدود ۱۱۲ میلیارد تومان از سال ۱۴۰۳ آغاز شده است، اما به دلیل ماهیت خاص طرح و وجود برخی معارضات زیرساختی، روند اجرایی آن با پیچیدگیهایی همراه بود.
وی با اشاره به مهمترین چالشهای این طرح گفت: یکی از مهمترین معارضات طرح، وجود دکل برق سراسری کشور با ولتاژ ۲۳۰ کیلوولت و همچنین خط لوله فاضلاب با قطر ۱۶۰۰ میلیمتر در محدوده اجرای تقاطع بود که رفع این معارضات نیازمند هماهنگیهای گسترده و پیگیریهای متعدد با دستگاههای مرتبط بود.
رشیدی نژاد ادامه داد: با پیگیریهای انجامشده، طرح جابهجایی دکلهای برق به تصویب رسید و پس از انجام تشریفات مناقصه، از ابتدای سال ۱۴۰۴ پیمانکار مربوط به اجرای عملیات رفع معارض دکلها انتخاب شد.
مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص کشور، از جمله وقوع جنگ و افزایش قیمت زمین و تجهیزات، روند اجرایی پروژه با طولانی شدن برخی مراحل مواجه شد، اما با پیگیریهای مستمر برای تسریع در روند اجرا و تسهیل عبور و مرور شهروندان، در نهایت با شرکت برق منطقهای تهران توافق شد که مجوز خاموشی شبکه برای اواخر اردیبهشتماه ۱۴۰۵ صادر شود.
وی گفت: در حال حاضر عملیات جابهجایی دکلهای برق در محدوده طرح در حال انجام است و همزمان با آن، مراحل بعدی اجرای تقاطع اصلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
رشیدینژاد با اشاره به هزینههای انجامشده در این بخش اظهار کرد: برآورد اولیه برای جابهجایی دکلهای برق حدود ۲۰ میلیارد تومان بود، اما با توجه به افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی، این رقم به حدود ۴۵ میلیارد تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: در مجموع حدود ۱۵۰۰ متر از مسیر طرح تحت تأثیر دکلهای برق قرار دارد و بزرگترین دکل موجود در این محدوده ۵۴ متر ارتفاع دارد که از نظر ابعاد در نوع خود یکی از بزرگترین دکلهای مورد استفاده در کشور محسوب میشود.
مدیرکل نظارت بر امور عمرانی شهرداری قم با اشاره به وضعیت پیشرفت فیزیکی طرح گفت: در حال حاضر بخشهای اصلی پل بهصورت تیرهای پیشساخته آماده شده و طرح تاکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: تا این مرحله حدود ۱۲۵ میلیارد تومان به پیمانکار طرح پرداخت شده و با رفع معارضات و ادامه عملیات اجرایی، روند پیشرفت طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
رشیدینژاد در پایان اظهار امیدواری کرد با تداوم عملیات اجرایی و تکمیل مراحل باقیمانده، تقاطع غیرهمسطح حافظ طی حدود سه و نیم ماه آینده به بهرهبرداری برسد و نقش مهمی در کاهش ترافیک، تسهیل تردد شهروندان و تکمیل حلقه رینگ ترافیکی شهر قم ایفا کند.