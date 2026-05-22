به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، صداوسیمای آذربایجان غربی هم‌زمان با نام‌گذاری چهارم خرداد به عنوان «روز مقاومت و پایداری»، از مستند بازسازی‌شده «زری خانم» پرده‌برداری می‌کند؛ اثری که با تمرکز بر مفاهیم شکوه و مقاومت در منطقه آذربایجان تولید شده است.

پس از تلاش‌های گسترده مدیران، عوامل و همکاران، مستند تاریخی «زری خانم» با موفقیت به مرحله اکران رسیده است. این مستند بازسازی‌شده که با نگاهی به تاریخ و فرهنگ پایداری تهیه شده، هم زمان با بزرگداشت «روز مقاومت و پایداری»، در چهارم خرداد رونمایی خواهد شد.

این اثر با روایت حماسه‌ای از غیرت و مقاومت مردم آذربایجان، تلاش دارد پیوند میان تاریخ مکتوب و روحیه ایستادگی مردم منطقه را به تصویر بکشد. صداوسیمای آذربایجان غربی از تمامی همکاران، پژوهشگران تاریخ و علاقه‌مندان به فرهنگ پایداری دعوت می‌کند تا در مراسم اکران و رونمایی این اثر حضور یابند.

این اثر از تولیدات متمرکز صداوسیمای آذربایجان غربی در راستای تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی است که فیلم‌برداری آن، هفت مهر ۱۴۰۴ از محل تاریخی دروازه سنگی شهرستان خوی شروع شده و طی چندین رفت و برگشت به اماکن تاریخی استان، در شهرستان خوی به کار خود پایان داد.

در این مستند به معرفی شخصیت مبارزاتی و مقاومتی زری خانم از شیر زنان شهرستان خوی در سال ۱۲۹۷ شمسی و وقایع تاریخی آن دوران و مقابله مردم با متجاوزان ارامنه به حریم کشورمان پرداخته شده است.

این مراسم ساعت 16 روز چهارم خرداد ما ه در تالار وحدت ارومیه واقع در خیابان درستکار برگزار خواهد شد.

چهارم خرداد سالروز مقاومت جانانه مردم قهرمان دزفول در برابر موشک باران عراق در جنگ تحمیلی، موجب شد این تاریخ به نام روز ملی مقاومت و پایداری در تقویم رسمی کشور ثبت و این شهر به عنوان پایتخت مقاومت ایران نامگذاری شود.