نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با تبیین ویژگی‌های حضرت ابراهیم خلیل‌الله(ع)، بر ضرورت الگوگیری مسلمانان از مکتب ابراهیمی در عرصه صبر، دعا، صداقت و ایستادگی در برابر دشمنان تاکید کرد.

مکتب ابراهیمی، الگوی صبر، دعا و برائت برای مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در مراسم دعای پرفیض کمیل که در هتل ارکان بکه مکه مکرمه، با حضور زائران بیت‌الله‌الحرام برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای حضرت ابراهیم (ع) در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال با وجود عظمت پیامبر اکرم (ص)، ایشان را به پیروی آیین حضرت ابراهیم (ع) فراخوانده و این نشان‌دهنده عظمت مکتب ابراهیمی است.

حجت الاسلام و المسلمین نواب، حضرت ابراهیم (ع) را «اسوه حسنه» برای مسلمانان معرفی کرد و افزود: حلم، بردباری، دعا، توبه‌پذیری و صداقت از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های این پیامبر الهی بود و مسلمانان باید با تاسی به ایشان این صفات را در زندگی فردی و اجتماعی خود سرلوحه قرار دهند.

وی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری معنوی از فرصت حج گفت: زائران خانه خدا از لحظه‌لحظه حضور در سرزمین وحی برای دعا، عبادت و طلب عاقبت‌بخیری فرزندان و نسل آینده استفاده کنند.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به دعای حضرت ابراهیم (ع) برای نسل خود در کنار کعبه، تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) ثمره دعای حضرت ابراهیم (ع) است و این موضوع اهمیت دعا برای سعادت و هدایت فرزندان و آیندگان را نشان می‌دهد.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره شخصیت حضرت ابراهیم (ع) افزود: حضرت ابراهیم (ع) در کنار رأفت و شفقت برای انسان‌ها، در برابر دشمنان ستیزه‌جو و ظالمان موضعی قاطع داشت و آشکارا از آنان اعلام برائت می‌کرد.

وی تصریح کرد: امروز نیز مسلمانان باید در برابر جنایتکاران، کودک‌کشان و دشمنان ملت‌های مظلوم، با صلابت و روشنی موضع‌گیری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت در پایان این مراسم برای شادی روح شهدا، امام راحل (ره)، رهبر شهید، شهدای جنگ تحمیلی سوم، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری دعا کرد.

در این مراسم، حاج حمید رمضانپور دعای پرفیض کمیل را قرائت کرد.

همچنین براساس برنامه ریزی انجام شده؛ آیین‌های مشابه دیگری به صورت متمرکز در سه هتل دیگر زائران ایرانی (بلد الطیب، اراک شریعه و افاد الضیافه) در مکه مکرمه برگزار شد.

علاوه بر سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالفتاح نواب در مراسم اصلی دعای کمیل؛ وعاظ و سخنرانان کشورمان از جمله حجج الاسلام فلاح زاده؛ اسلامی فر و حائری زاده در دیگر آیین‌های دعای کمیل سخنرانی کردند.

حجت الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر استاد حوزه و دانشگاه در مراسم دعای کمیل در هتل افاد الضیافه که با حضور گسترده زائران خوزستانی برگزار شد با اشاره به جایگاه و اهمیت دعا در آموزه‌های اسلامی به نمونه‌هایی از معارف موجود در ادعیه اشاره و راه‌های توبه و استغفار را تبیین کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین فلاح زاده هم در مراسمی که در هتل بلدالطیب برگزار شد، در سخنانی بر اهمیت پاکسازی قلب و آمادگی روحی زائران تأکید و از روز عرفه بعنوان فرصتی بی‌نظیر یاد کرد و از زائران خواست با قصد قربت خالصانه و امید کامل به بخشش الهی وارد مناسک شوند.

حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حائری زاده از کارشناسان مذهبی نیز در مراسم دعای کمیل که در هتل ارائک شریعه برگزار شد؛ با استناد به روایات به بیان راهکار‌های رفع زنگار از دل پرداخت و به ذکر خدا، استغفار و توبه، تلاوت قرآن، یاد مرگ و آخرت و اعمال نیکو اشاره کرد.

براساس این گزارش، زائران ایرانی که تعدادشان در مکه به بیش از ۲۸ هزار نفر رسیده است؛ در آیین‌های دعای کمیل؛ با شکرگزاری به درگاه خداوند برای حضور در مناسک حج ابراهیمی؛ فراز‌های دعای کمیل را با هم زمزمه کردند.

در این آیین‌ها مداحان اهل بیت با قرائت دعای پرفیض کمیل؛ مدیحه سرایی و روضه خوانی فضایی پرشور و معنوی برای زائران ایجاد کردند.