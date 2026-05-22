

به گزارش حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبه های نماز جمعه ی امروز یکم خرداد ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر شهر خرم آباد ، با تشریح آرایش جنگی دشمن در منطقه گفت؛نبرد امروز با رژیم صهیونیستی یک نبرد وجودی است و دشمن خبیث صهیونی با عبور از تمامی خطوط قرمز و قوانین بین‌المللی، ماهیت تروریستی خود را بیش از پیش نمایان کرده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان در خطبه های نماز جمعه ی امروز یکم خرداد ۱۴۰۵ در مصلی الغدیر شهر خرم آباد ، با تشریح آرایش جنگی دشمن در منطقه گفت؛نبرد امروز با رژیم صهیونیستی یک نبرد وجودی است و دشمن خبیث صهیونی با عبور از تمامی خطوط قرمز و قوانین بین‌المللی، ماهیت تروریستی خود را بیش از پیش نمایان کرده است.



نما ینده ولی فقیه در استان لرستان با اشاره به تحولات منطقه‌ای و شرایط کنونی افزود :نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرده‌اند که هرگونه حماقت و تعرض به خاک ایران، پاسخی قاطع و فرامنطقه‌ای در پی خواهد داشت.





امام جمعه خرم‌آباد با هشدار پشیمان‌کننده به دشمن آمریکایی صهیونی و حامیان منطقه‌ای آنها افزود: کشورهای حاشیه ی خلیج‌فارس بدانند هرگونه همکاری با دشمن آمریکایی صهیونیستی به معنای نابودی بلااستثنای زیرساخت‌های آنها و خاکستر شدن آرزوهای رئیس‌جمهوری آمریکا در آتش نفت و گاز منطقه خواهد شد.





حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی با بیان اینکه تنها راه خروج دشمن از باتلاق فعلی را پذیرش ۱۰ پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، گفت: این پیشنهادها ،تنها راه پایان بحران است؛ در غیر این صورت، انتقام خون رهبر شهیدمان، فرماندهان عالی‌رتبه تا دانش‌آموزان مظلوم مدرسه شجره‌طیبه میناب، هرگز از دستور کار خارج نخواهد شد و گروه‌های علاقه‌مند مقاومت، این انتقام سخت را به صورت غیررسمی از آمریکا و رژیم صهیونیستی خواهند گرفت.





‌وی با گرامیداشت روز ملی مقاومت مردم لرستان و سالروز عملیات حاج‌عمران وسوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر به بازخوانی پیام تاریخی رهبر معظم انقلاب درباره ی اینکه رزم مردان لر بیش از آنکه شنیدنی باشد، دیدنی است ،افرود: مردم مقاوم واستوار لرستان در هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمنانی ایستادند که دهها کشور از آنها حمایت تجهیزاتی کرده بودد امااین مردم یک وجب از خاک کشور رابه دشمنان ندادند.

خطیب نماز جمعه خرم‌آباد با گرامی داشت یاد ۳۵۰ شهید عملیات حاج‌عمران و بیش از ۲۰۰ شهید لرستانی در آزادسازی خرمشهر گفت:روزملی مقاومت مردم لرستان بامکاتبات فراوان به تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و این روز در تاریخ کشورمان به اسم لرستان ثبت خواهد شد.

امام‌جمعه خرم‌آباد با گرامیداشت یاد شهید جمهور ،به کلام رهبر معظم انقلاب استناد کرد و افزود: اگر مسیر خدمت این شهید عزیز سه سال دیگر ادامه داشت، بسیاری از مشکلات مزمن کشور حل شده بود؛ شهید رئیسی دارای شخصیتی جامع‌الاطراف، اهل ذکر، دعا، توسل و نماد خدمت شبانه‌روزی و بی‌وقفه به مردم بود. ️️️

نماینده ولی‌فقیه در لرستان همچنین به رنج مردم از گرانی و تورم اشاره کرد و افزود: ما در شرایط جنگی هستیم و در جنگ، هر اقدامی که تاب‌آوری ملت را هدف قرار دهد، همراهی با دشمن است و گران‌فروشی غیرمنصفانه و احتکار، هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد؛ بلکه آگاهانه یا ناآگاهانه، تضعیف جبهه خودی است.





وی با انتقاد از افزایش قیمت برخی اقلام مصرفی و اجناس تاکید کرد: انتظار ملت این است با محتکران و اخلالگران بازار برخورد کندومجلس هم مؤظف است با سرعت و دقت، قوانین را برای مجازات عبرت‌آموز این افراد اصلاح کند.