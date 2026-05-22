فرمانده انتظامی فراشبند از کشف کالای فاقد مجوز به ارزش ۱۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس آگاهی هنگام کنترل جادههای اصلی به یک دستگاه خودرو سواری پژو مشکوک شده و با هماهنگی قضایی خودرو را متوقف کردند.
او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو مقادیری کالای فاقد مجوز شامل ۲ هزار و ۵۲۰ پاکت تنباکو فاقد مجوز را کشف کردند.
سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش کالاهای کشف شده توسط کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است؛ بیان کرد: در این راستا یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.