رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس با انتقاد از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در حوزه کسب‌وکار گفت: دیوان سالاری سنگین، طولانی بودن فرآیند صدور مجوز‌ها و مقاومت در برابر حذف امضا‌های طلایی، به یکی از موانع جدی تولید و سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده است.

دیوان سالاری و امضا‌های طلایی مانع رونق تولید و سرمایه‌گذاری است

جعفر قادری در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما با انتقاد از روند کند اصلاحات اقتصادی در کشور اظهار کرد: هنوز عزم جدی برای تغییر رویه‌های اداری و تسهیل محیط کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی مشاهده نمی‌شود و بخش مهمی از مشکلات تولید ناشی از همین ساختار‌های پیچیده اداری است.

وی با اشاره به ظرفیت صندوق پروژه‌ها برای جذب سرمایه‌های مردمی گفت: در شرایطی که بخشی از نقدینگی جامعه به سمت بازار ارز، سکه و خودرو حرکت می‌کند، می‌توان از طریق صندوق پروژه‌ها منابع مالی را به سمت طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی هدایت کرد، اما متأسفانه سیستم اداری کشور مانع تحقق این موضوع شده است.

قادری افزود: نهاد‌های توسعه‌ای، بانک‌ها و حتی برخی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی هنوز نقش مؤثری در این حوزه ایفا نکرده‌اند، در حالی که مشارکت دادن مردم در پروژه‌های بزرگ می‌تواند بسیاری از طرح‌های نیمه‌تمام کشور را تکمیل کند.

انتقاد از مقاومت دستگاه‌ها در برابر حذف امضا‌های طلایی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوز‌ها گفت: بخشی از مجوز‌های ثبت‌محور اجرایی شده، اما در حوزه مجوز‌های تأییدمحور، فرآیند‌ها همچنان طولانی و فرسایشی است و برخی دستگاه‌ها حاضر نیستند امضا‌های طلایی را کنار بگذارند.

وی تصریح کرد: برخی نهاد‌های نظارتی، محیط زیست و حتی بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی به جای تسهیل‌گری، به مانعی برای اجرای پروژه‌ها تبدیل شده‌اند و این روند باعث توقف یا کندی بسیاری از طرح‌های اقتصادی شده است.

ضرورت ورود دستگاه قضایی برای حمایت از تولید

قادری با تأکید بر نقش دستگاه قضایی در رفع موانع تولید اظهار کرد: کشور نیازمند قضاتی است که اشراف اقتصادی داشته باشند و به جای مچ‌گیری، مسیر اجرای پروژه‌ها را هموار کنند. بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام کشور به دلیل پیچیدگی‌های اداری و حقوقی متوقف مانده‌اند.

وی ادامه داد: در دوران جنگ، با ورود دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، روند ترخیص کالا‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با سرعت بیشتری انجام می‌شد، اما امروز همان سرعت و هماهنگی در بخش‌های مختلف دیده نمی‌شود.

این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از رویکرد برخی نمایندگان در افزایش محدودیت‌ها گفت: متأسفانه هرچه جلوتر می‌رویم، محدودیت‌ها بیشتر می‌شود و برخی نگاه‌ها به جای ایجاد گشایش اقتصادی، به سمت افزایش موانع حرکت کرده است؛ در حالی که کشور برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند تسهیل‌گری و تصمیمات عملیاتی است.