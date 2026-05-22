برآورد‌های جامعه اطلاعاتی غرب درباره توان بازدارندگی ایران با واقعیت‌های روی زمین تصادم پیدا کرده است. بررسی توان موشکی و هسته‌ای و فرماندهی نظامی نشان می‌دهد تحریم و ترور نتوانسته‌اند ماشین دفاعی ایران را متوقف کنند؛ هشداری که محور آمریکایی-صهیونی، باید آن را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاخ سفید قانع شده بود که ایران در کمتر از سه روز با بمباران و ترور توان موشکی، دانش هسته‌ای و سلسه مراتب فرماندهی نظامی از بین خواهد رفت، اما باذن الله نشد آنچه‌ گمان می‌کردند:

توان موشکی:

حجم، قدرت، نقطه زنی و ... موشک‌های ایران بسیار فراتر از برآورد جامعه اطلاعاتی و امنیتی امریکایی – صهیونی بود. شهر‌ها و تونل‌ها و سیلو‌های موشکی هم به گونه‌ای در چارچوب پدافند غیرعامل طراحی شده است که از مصونیت بازدارندگی برخوردار است.

طراحی و ساخت موشک‌های سوخت مایع تا جامد، شهاب تا خیبر شکن، کوتاه برد تا برد بلند و از کروز تا هایپرسونیک هم بومی است که نه محاصره چرخه تولید آن را مختل می‌کند و نه بمباران در نواخت شلیک آن ها اختلال ایجاد می‌کند.

توان هسته‌ای:

دانش هسته‌ای از چرخه کشف معادن اورانیوم تا استخراج و غنی سازی و از ساخت میله‌ها و صفحات سوخت تا تولید ایزوتوپ دارو‌ها و پرتوزدایی در صنایع بهداشتی، کشاورزی و... همه در دست دانشمندان ایرانی است.

شکست دشمنان زمانی برای هویدا شد که بمب‌های پر آوازه سنگرشکن هنگام برخورد با صخره‌های خدادادی کارایی نداشتند. ترامپ مقابل دوربین‌ها از نابودی توان هسته‌ای ایران خبر داد و اکنون دنبال معامله بر سر همان مواد نابود شده می‌گردد. دشت مهیار شهرضا همان نماد جغرافیایی شکست طراحی و فناوری در قرن بیست و یکم است که دشمن آمده‌ بود مارش پیروزی بنوازد که خداوند ناقوس مرگ را برای آنان به صدا در اورد.

ترور فرماندهان:

ساختار و سلسله فرماندهی در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی متفاوت از نیرو‌های نظامی دنیاست. این تجربه گرانقدری است که از دفاع مقدس ۸ ساله به یادگار مانده است.

این موضوع در جنگ تحمیلی دوم و سوم هم به منصه ظهور رسید که شهادت فرماندهان تاثیری در قدرت مدیریت و سازماندهی دفاعی کشور نداشته است. دفاع موزائیکی و شگفتانه‌های میدان رزم از دیگر طرح‌هایی بود که سبب غافلگیری دشمنان شد؛ و این مواردی است که بیش از سه دهه برای شناخت آن وقت صرف کرده‌اند وگرنه میزان آگاهی آنان‌ راجع به جهلشان از توانمندی‌های جمهوری اسلامی بسیار اندک است. جنگ منطقه‌ای و تنگه هرمز که پیشتر راجع به عملیاتی شدن هشدار داده شده بود فقط دو مورد از موارد بسیاری است که آنان را گرفتار کرده است.

سردار وحیدی فرمانده سپاه در تازه‌ترین توئیت تاکید کرده است که در صورت تکرار حمله، جنگ منطقه‌ای به جنگی " فرامنطقه‌ای " تبدیل می‌شود.

انتظار می‌رود که رژیم‌های آمریکایی – صهیونی این هشدار را نادیده نگیرند، زیرا در کارنامه آنان تجربه تلخ و شکست جبران ناپذیر دیگری نوشته خواهد شد.

دکتر حسن عابدینی کارشناس ارشد مسائل بین الملل و معاون سیاسی سازمان صدا و سیما