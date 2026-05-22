به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ حسن امجدیان گفت: مأموران انتظامی شهرستان لامرد در اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق در جاده اصلی این شهرستان، با اشراف اطلاعاتی یک دستگاه خودرو سواری پژو حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو ۲۲ دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش افزون بر ۲۵ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد بیان کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.