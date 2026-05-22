خطیب نماز جمعه شهر یزد: در شرایطی که دشمن با تمام توان به شایعهپراکنی مشغول است، حفظ یکپارچگی ملت و مسئولان تنها راه خنثیسازی نقشههای جبهه شیطان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام سید ناصر محمدی، امامجمعه موقت یزد، در خطبههای نمازجمعه این هفته با سفارش همگان به تقوای الهی، جنگ کنونی را رویارویی تمامعیار کفر و اشرار عالم با متدینان توصیف کرد و گفت: ابرقدرتها در برابر ملت ایران شکست خوردهاند.
وی با اشاره به ناکامی دشمنان در تحقق اهداف خود و نابودی پایگاههای آنان افزود: ایران هیچگاه چهره یک کشور جنگزده را به خود ندیده و برخلاف کشورهایی که آمریکا برایشان شاخ و شانه میکشد و مردمشان آواره میشوند، مردم ایران با عزت زندگی عادی خود را ادامه میدهند.
خطیب نماز جمعه شهر یزد با تأکید بر لزوم حضور فعال و مقتدرانه مسئولان ایرانی در محافل بینالمللی گفت: ایران باید از مواضع و دستاوردهای خود، از جمله موضوعاتی مانند پرداخت غرامت، رفع توقیف اموال ایران، تسلط بر تنگه هرمز و دیگر مطالبات مدنظر رهبر معظم انقلاب، قاطعانه دفاع و آنها را تثبیت کند.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به لزوم ترویج امید و پرهیز از دامنزدن به شایعات تصریح کرد: مسئولان و مردم ایران باید متحد و همدل بمانند و اجازه ندهند کوچکترین خدشهای به این انسجام وارد شود.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی رسانههای دشمن در عرصه دروغپراکنی و شایعهسازی خاطرنشان کرد: نباید به سخن دشمن گوش داد؛ چراکه نظام جمهوری اسلامی ایران ماندنی است و دشمنان رفتنی هستند.