رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به آغاز شمارش معکوس برای اربعین ۱۴۰۵، از نصب و راه‌اندازی روزشمار الکترونیکی این ایام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری از نصب روزشمار الکترونیکی اربعین ۱۴۰۵ در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در سازمان خبر داد و اظهار داشت: این اقدام همزمان در ادارات کل راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای ایلام، خوزستان و کرمانشاه نیز به منظور ایجاد هماهنگی میان‌سازمانی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی در جاده‌های کشور برای مدیریت حجم بالای تردد زائران انجام شده است.

اکبری افزود: اطلاع‌رسانی روزشمار اربعین حسینی در جهت تسریع در اجرای طرح های عمرانی، ارتقای خدمات رفاهی و بهبود زیرساخت‌های محورهای مواصلاتی و پایانه‌های مرزی انجام شده است و نمادی از عزم جدی این سازمان برای خدمت‌رسانی شایسته به زائران حسینی است که فرآیند هماهنگی و پایش اقدامات را در سطح ستاد و استان‌ها تقویت خواهد کرد.

به گفته رئیس سازمان راهداری وحمل‌ونقل جاده‌ای، عملیات جابه‌جایی زائران از طریق ناوگان حمل‌ونقل عمومی و همراهی اصناف و رانندگان، آماده‌سازی راه‌ها و ایجاد زیرساخت‌ها در پایانه‌ها و مرزهای اربعینی، از جمله اقدامات این سازمان در جهت تسهیل سفرهای اربعین است، از این‌رو تکمیل و آماده‌سازی طرح های عمرانی جاده‌ای و پایانه‌های شش‌گانه مرزی، پیش از آغاز سفرهای هموطنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا و با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی دقیق و مدون برای استقبال از سفرهای اربعین حسینی سال جاری، در نخستین جلسه اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ و نصب روزشمار اربعین، فعالیت‌ها به صورت نظام‌مند و مبتنی بر برنامه عملکردی تدوین‌شده در این راستا اجرایی می‌شود.