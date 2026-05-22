مدیرکل آموزش و پرورش مازندران از غیرحضوری شدن امتحانات خردادماه برای اکثر مقاطع از جمله متوسطه اول، پایه دهم و هنرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به تغییرات اعمال شده در تقویم اجرایی آزمونها گفت: با عنایت به هماهنگی با سیاستهای کلان کشور و تصمیمات استانی، شیوه برگزاری امتحانات پایانی خرداد ۱۴۰۵ برای بخش وسیعی از دانشآموزان تغییر یافت.
وی با تشریح جزئیات این مصوبه افزود: امتحانات پایانی داخلی در مقطع متوسطه اول، تمامی رشتههای پایه دهم و همچنین هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش به صورت "غیرحضوری و عملکردی" برگزار میشود و تمرکز بر ارزشیابی مستمر و فعالیتهای عملی دانشآموزان در بسترهای مجازی خواهد بود.
کلبادینژاد با تأکید بر استثنائات این بخشنامه تصریح کرد: آزمونهای پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل حساسیتهای موجود در سوابق تحصیلی، همچنان به صورت حضوری و طبق برنامهریزی ملی برگزار میگردد.
وی افزود: ادارات آموزش و پرورش مناطق موظف به اطلاعرسانی دقیق نحوه ورود به سامانهها هستند و دانشآموزان باید اخبار را تنها از مراجع رسمی ادارهکل پیگیری کنند.