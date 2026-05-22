پخش زنده
امروز: -
امام جمعه سمنان: هرگونه اشتباه محاسباتی دشمن، جنگی فرامنطقهای به دنبال خواهد داشت و تهدیدهای فعلی نشانه «دست خالی» و ناتوانی اوست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجتالاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در خطبههای نماز جمعه سمنان گفت: اگر دشمن اشتباه محاسباتی کند، جنگی فرامنطقهای رخ خواهد داد که محدود به مرزهای کنونی نیست.
وی افزود: دشمن اگر توان عملیاتی داشت و میدانست حمله نظامی به نفعش تمام میشود، هرگز دست به تهدید نمیزد؛ اصل این تهدیدها نشانه «دست خالی» بودن دشمن است.
وی افزود: امروز با اتکا به قدرت داخلی، دشمن میداند که هر اقدامی با پاسخ کوبنده مواجه خواهد شد.
امام جمعه سمنان با اشاره به ترسیم چهار مأموریت از سوی رهبر معظم انقلاب، «حضور فیزیکی مستمر در صحنه» را مهمترین مأموریت خواند و گفت: این حضور معادلات دشمن را بر هم میزند.
وی «وحدت ملی» را دومین ضرورت امنیتی و تکلیف دینی دانست .
نماینده ولی فقیه در استان سمنان خاطرنشان کرد:بانک اطلاعاتی اهداف جمهوری اسلامی تکمیل شده و هیچ پایگاه یا تأسیساتی از پاسخ ایران مصون نیست.
مطیعی گفت: سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر، نماد ایثار و پیروزی است و چهارم خرداد، روز دزفول قهرمان، یادآور مقاومت مردمی با دست خالی در برابر بمبارانهاست.
امام جمعه سمنان در ادامه صرفهجویی در انرژی را یک «تکلیف راهبردی» در شرایط جنگ اقتصادی دانست و گفت: دشمن زیرساختها را هدف قرار داده و کمبود انرژی پیش روست؛ بهینهسازی مصرف یک ضرورت غیرقابل انکار است.
وی از مردم خواست در برابر شایعهپراکنی دشمن در فضای مجازی هوشیار باشند و با تابآوری،شاهد ناکامی دشمن خواهیم بود.