در واکنش به گسترش تصاویر جعلی تولیدشده توسط هوش مصنوعی، فناوری جدیدی برای احراز اصالت محتوا به کمک خبرگزاری‌ها آمد.

این فناوری با الصاق یک شناسنامه دیجیتال به تصاویر، اطلاعات حیاتی مانند زمان ثبت، مشخصات دستگاه و تاریخچه هرگونه تغییر را در خود ذخیره می‌کند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، شرکت کانن، فعال در حوزه تجهیزات تصویربرداری و فناوری‌های تصویری، اعلام کرده ، سامانه جدید احراز اصالت تصاویر بر پایه استاندارد بین‌المللی C۲PA توسعه یافته است تا با بحران فزاینده محتوای جعلی مقابله کند.این فناوری با الصاق یک شناسنامه دیجیتال به تصاویر، اطلاعات حیاتی مانند زمان ثبت، مشخصات دستگاه و تاریخچه هرگونه تغییر را در خود ذخیره می‌کند.

این قابلیت به سازمان‌های خبری اجازه می‌دهد تا به‌سادگی تصاویر واقعی را از نمونه‌های ساخته‌شده یا دستکاری‌شده با ابزار‌های هوش مصنوعی تشخیص دهند.

این راهکار فنی که با همکاری خبرگزاری‌های بزرگ بین‌المللی مراحل ارزیابی خود را پشت سر گذاشته، پاسخی به چالش‌های جدید در صنعت رسانه است.

با رشد سریع ابزار‌های هوش مصنوعی مولد، استفاده از چنین فناوری‌هایی برای ردیابی منشأ محتوای بصری و حفظ اعتماد عمومی به یکی از ضرورت‌های اصلی اتاق‌های خبر تبدیل شده است.