استاندار سیستان و بلوچستان، در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، از تغییر شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، منصور بیجار با تأکید بر اینکه دوره ارزیابیهای مبتنی بر گزارش و فرآیندهای اداری رو به پایان است، بیان کرد: از این پس حضور میدانی، میزان اثرگذاری اقدامات در زندگی مردم و تحقق واقعی برنامهها، مبنای اصلی ارزیابی عملکرد مدیران خواهد بود.
وی در شورای برنامهریزی و توسعه استان، با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش این شورا در ساختار حکمرانی استان، آن را مغز متفکر توسعه استان دانست و گفت: این شورا به عنوان مرکز تحلیل، تصمیمسازی و هدایت توسعه استان، اصلیترین ساختار تصمیمگیری و برنامهریزی استان است.
وی با اشاره به ظرفیتهای مغفول استان در حوزههای مرزی، ترانزیتی و اقتصادی اظهار کرد: استان دارای فرصتهای کمنظیر برای تولید ثروت و توسعه است، اما باید از نگاههای سنتی فاصله گرفت و این ظرفیتها را فعال کرد.
وی با اشاره به لزوم همافزایی دستگاهها و استفاده از ظرفیت نمایندگان استان در سطح ملی تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت مجمع نمایندگان استان میتواند نقش مهمی در حل مسائل و پیشبرد اهداف توسعهای استان داشته باشد.
این مقام مسئول، بر ضرورت تفویض اختیار از سطح ملی به استان و از مرکز استان به شهرستانها تأکید کرد و گفت: در یک استان پهناور، تصمیمگیری نباید متمرکز باشد و مردم نباید برای سادهترین امور مجبور به طی مسیرهای طولانی شوند.