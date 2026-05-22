نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان همدلی و همبستگی اجتماعی را کلید حل مشکلات اقتصادی نام برد و گفت: همکاری دستگاهها و مردم برای عبور از مشکلات اقتصادی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان ؛ حجت الاسلام و المسلمین حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر زنجان با تاکید بر اینکه اکنون درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم، افرود: اختلالات اقتصادی نتیجه جنگ رمضان نیست و عوامل مختلفی باعث شده که این وضعیت حاکم شود.
وی با بیان اینکه بخشی از بحران اقتصادی و تورم، به سیاستهای دولتی بر میگردد که باید اصلاح شود گفت: دولت قطع استقراض از بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز و حمایت از دهکهای اول تا چهارم را بیش از گذشته مد نظر قرار دهد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: دولت تنها بازیگر جنگ اقتصادی نیست بلکه تولیدکنندگان، یاریگران دولت در این جنگ هستند و مسئولیت بسیار مهمی در تأمین کالاها برعهده دارند.
امام جمعه زنجان در ادامه با اشاره بر حضور مستمر مردم در صحنه به عنوان عامل تعیینکننده در معادلات و استراتژیهای دشمن، بر حفظ وحدت و انسجام ملی به عنوان یک اصل مهم تاکید کرد و گفت: هر اقدامی که منجر به تضعیف وحدت و ایجاد تفرقه شود عواقب نامطلوبی دارد.
حجت الاسلام و المسلمین حسینی همچنین بر لزوم مراقبت در برابر جنگ شناختی و تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر افکار و ذهنیتها گفت: بیش از گذشته باید در برابر اخبار و شایعات نادرست و تحمیل روایتهای دشمن مراقب بود.
وی در ادامه به موضوع مهم صرفهجویی به عنوان یک ضرورت امنیتی، گفت: هوشمندانه مصرف کردن و فعالسازی قرارگاههای مردمی در این شرایط ضروری است.
امامجمعه زنجان در ادامه به سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و گفت: این روز درسهای زیادی دارد که هزینه مقاومت کمتر از هزینه تسلیم است.
امامجمعه زنجان به نقش قانون جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: مشکلاتی در اجرای قانون جوانی جمعیت وجود دارد که ضرورت همافزایی دستگاهها و همکاری گروههای مردمی بیش از گذشته احساس میشود.