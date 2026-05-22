به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: رهبر شهید توجه ویژه‌ای به ساخت کشور ایران قوی در همه ابعاد علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی داشتند و ایستادگی امروز کشور نتیجه این نگاه راهبردی به ایران قوی است.

وی گفت: پیشرفت علمی و تولید علم در کشور، تعیین ایران بعنوان مرجعیت علمی جهان، حمایت از انرژی هسته‌ای، حمایت از صنعت هوا و فضا، حمایت از پیشرفت‌های نظامی، تقویت پول ملی، رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جوانگرایی و حمایت از فرهنگ ایرانی از مهم‌ترین مولفه‌های ایران قوی از دیدگاه رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند.

امام جمعه موقت بندرعباس افزود: جوانان امروز انقلاب اسلامی مثل دهه ۶۰ در جنگ تحمیلی دوم و سوم مقابل دشمن آمریکایی و صهیونیستی ایستادند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی گفت: جمهوری اسلامی همه نماد‌های قدرت آمریکا شامل جنگنده اف ۳۵، سوخت رسان ها، بمب افک‌ها و پهپاد‌های پیشرفته را فرو ریخت.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود افرود: صرفه جویی در همه زمینه‌ها وظیفه همه مردم است که باید در این زمینه به دولت کمک کنیم.

امام جمعه موقت بندرعباس گفت: حضور مردم در خیابان از موشک و پهپاد قوی‌تر است و دولت باید جلوی برخی گران سازی‌ها و سو مدیرت‌ها را بگیرد، زیرا این مردم همه جوره از انقلاب و دولت حمایت کرده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی افزود: از دستگاه قضایی درخواست داریم با افرادی که با دشمن آمریکایی صهیونیستی همکاری کردن و بشدت و قاطع برخورد کند.

وی در پایان خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفتند: مقاومت مردم ایران افول آمریکا را سرعت بخشیده است و این را می‌توان در رفتار متحدان آمریکا با او مشاهده کرد.