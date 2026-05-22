حل مشکل پرداخت حقوق ۸۰۰ نیروی بهداشت در بوشهر
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: با اقدامات و پیگیریهای انجام شده، مشکل پرداخت حقوق ۸۰۰ نفر از کارکنان شرکتی بهداشت استان حل شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مهدی مهرانگیز با اشاره به مطالبات جمعی از کارکنان حوزه بهداشت استان بوشهر، اظهار کرد: حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای شاغل در بخش بهداشت که بهصورت شرکتی فعالیت میکنند، در ماههای اخیر با مشکل تأخیر در دریافت حقوق خود مواجه شده بودند که باعث بروز مشکلاتی برای آنان شده بود.
وی افزود: پس از طرح این موضوع و در راستای صیانت از حقوق عامه، دستگاه قضایی استان به مسئله ورود کرد و بررسیهای لازم برای رفع مشکل این کارکنان در دستور کار قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در همین راستا با برگزاری جلسهها و هماهنگیهای لازم با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، موضوع پرداخت حقوق این نیروها مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی بیان کرد: با اقدامات انجامشده، معوقات حقوقى مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت این کارکنان پرداخت شده و مشکل آنان در این زمینه برطرف شده است.
مهرانگیز یادآور شد: دستگاه قضایی استان بوشهر همواره در راستای حمایت از حقوق مردم و بهویژه اقشار زحمتکش جامعه، مطالبات آنان را با جدیت پیگیری میکند و در صورت مشاهده تضییع حقوق شهروندان، در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام خواهد داد.