امام جمعه نهاوند بر لزوم صرفه جویی در منابع انرژی و مشارکت مردم و مسئولان در شرایط فعلی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نهاوند با اشاره به اینکه اگر هر خانواده در کشور فقط یک لامپ اضافه خانه خودش رو خاموش کند معادل تولید برق یک نیروگاه صرفه جویی شده گفت: امروز بیش از هر زمانی نیازمند همدلی آنهم در حوزه کاهش مصرف ومدیر یت مصرف هستیم.

وی به شکست راهبردی دشمن در همه جبهه‌ها اشاره کرد وگفت: حضور با معنی آحاد مردم در تجمع‌های شبانه توانست همه برنامه‌های شوم دشمن را نقش بر آب کند.

امام جمعه نهاوند به ضرورت توجه به اجرای مناسب جوان سازی جمعیت هم اشاره کرد وگفت: متاسفانه در سنوات گذشته با برخی کم‌کاری ها در حوزه جمعیت و خانواده موجب شده تا امروز با پیری زودرس جمعیت مواجه شویم.

وی افزود: از دولتمردان میخواهیم در حمایت از خانواده‌ها با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، وارایه بسته‌های تشویقی ویژه جوان سازی جمعیت اقدامات مناسبی انجام دهند.