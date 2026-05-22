امام جمعه خوی گفت: مهارتورم و گرانی نیازمند قطع استقراض دولت از بانک مرکزی، نظارت هوشمند بر بازار و کوتاهکردن دست سودجویان از مواد اولیه یارانهای است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجتالاسلام قاسمخانی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان خوی که در مصلای امام خمینی (ره) برگزار شد، با تبیین ابعاد شخصیت مبارزاتی امام محمد باقر (ع) و گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر، به تحلیل دقیق ریشههای اقتصادی تورم و ضرورت آمادگی دفاعی کشور پرداخت.
خطیب جمعه خوی با تسلیت شهادت امام محمّد باقر (ع)، ایشان را یک «مبارز تشکیلاتی» خواند و گفت: سیره سیاسی آن حضرت در تقابل با هشام بن عبدالملک، درس عزت و بصیرت است.
وی افزود: ائمه اطهار (ع) در کنار فعالیتهای علمی، همواره در صف مقدم مقابله با طاغوتهای زمان بودند و امروز نیز پیروان ایشان باید با اقتدار در برابر زیادهخواهی دشمنان بایستند.
حجتالاسلام قاسمخانی با تبریک سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، به پیشینه چهار بار اشغال این شهر در دو قرن اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: برخلاف ادوار گذشته که اشغال خرمشهر منجر به جدایی بخشی از خاک ایران شد، در دفاع مقدس حتی یک وجب از این خاک در اشغال نماند.
وی تأکید کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در عالیترین سطح آمادگی و با «دست بر ماشه» قرار دارند و هرگونه خطای محاسباتی دشمن با پاسخی گسترده و پشیمانکننده مواجه خواهد شد.
امام جمعه خوی در بخش دیگری از خطبه دوم، تورم ماههای اخیر را پدیدهای چندوجهی دانست و تصریح کرد: ناترازی بانکها، تخریب برخی زیرساختهای صنعتی در درگیریهای اخیر و اختلال در بازگشت ارز در کنار جنگ روانی دشمن، چهار جبههای هستند که معیشت مردم را هدف قرار دادهاند.
وی افزود: مهار این وضعیت نیازمند قطع استقراض دولت از بانک مرکزی، نظارت هوشمند بر بازار و کوتاهکردن دست سودجویان از مواد اولیه یارانهای است.
حجتالاسلام قاسمخانی با فراخوان عمومی برای اصلاح فرهنگ مصرف، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، صرفهجویی یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک «ضرورت امنیت ملی» است.
وی با ارائه محاسبات آماری گفت: اگر هر خانواده ایرانی تنها اندکی در مصرف آب، گندم و بنزین صرفهجویی کند، معادل خروجی چندین سد و پالایشگاه به اقتصاد ملی تزریق خواهد شد که این خود، شلیک گلولهای به جبهه تحریم دشمن است.