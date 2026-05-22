سایت پسماند شهرستان تنکابن با هدف ارتقای فرآیند تفکیک و کاهش حجم دفن زباله، به تجهیزات پیشرفته خط فاین و گرانول مجهز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، عملیات اجرایی نوسازی و ارتقای ظرفیت سایت پسماند شهرستان تنکابن با ورود تجهیزات مدرن وارد مرحله جدیدی شد. روند آماده‌سازی و بارگیری قطعات مربوط به خطوط «فاین» و «گرانول» با هدف دگرگونی در فرآیند تفکیک و بازیافت پسماند‌های شهری هم‌اکنون در حال انجام است.

بهره‌برداری از این تجهیزات نوین، نقش کلیدی در جداسازی دقیق‌تر پسماند‌های خشک و کاهش محسوس حجم دفن زباله خواهد داشت. خط فاین و گرانول به گونه‌ای طراحی شده است که با فرآوری مواد قابل بازیافت، آنها را برای استفاده مجدد در صنایع پایین‌دستی آماده کرده و به جای انباشت در طبیعت، به چرخه اقتصاد بازگرداند.

مسئولان اجرایی پروژه تأکید دارند که با راه‌اندازی کامل این خط، علاوه بر ارتقای بهره‌وری سایت، خطرات ناشی از دفن سنتی و آلودگی‌های زیست‌محیطی در تنکابن به حداقل خواهد رسید. این پروژه که با سرعت در حال پیگیری است، یکی از راهکار‌های اصلی برای حل معضل دیرینه پسماند در منطقه غرب مازندران محسوب می‌شود.