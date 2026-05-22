نماینده ولی فقیه در استان البرز گفت: کشور‌های منطقه این را بدانند که ایران در حفظ تمامیت ارضی و منافع مادی و معنوی خود هیچ مسامحه و کوتاهی نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، امام جمعه کرج در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های نظامی ایران برای مقابله با هرگونه تحرک دشمن گفت: همانگونه که رهبر شهیدمان بار‌ها اعلام کردند که آتش جنگ به منطقه خواهد کشیده شد،اگر چنانچه دشمنان تحرکی داشته باشند این بار همانگونه که نیرو‌های نظامی و فرماندهان سپاه ما گفته‌اند در صورت تحرک دشمنان؛ جنگ فرامطقه‌ای خواهد شد

آیت الله حسینی همدانی با اشاره به سالروز مقاومت مردم دزفول در مقابل دشمنان گفت: یکی از مهم‌ترین نکات برای اینکه دزفول‌های دیگری پیش نیاید بالا بردن توان نظامی و حضور مردم در میدان است، کودک کشان؛ نسل کشان و آدم خور‌ها بدانند که از همه خطوط قرمز عبور کرده‌اند و اگر فکر می‌کنند با تهدید و فشار ایران عقب نشینی می‌کند خیال خامی است که در سر می‌پرورانند.

امام جمعه کرج افزود: دشمنان باید بدانند که شلیک اول از هر نقطه‌ای که باشد نیرو‌های مسلح ما فرصت شلیک‌های بعدی را به آنها نخواهند داد و هر ضربه آنها چند برابر کوبنده‌تر و محکم‌تر پاسخ داده خواهد شد

آیت الله حسینی همدانی با بیان اینکه اگر به زیرساختی در کشور آسیب زده شود هیچ زیر ساختی در منطقه برای آمریکایی‌ها و هم پیمانان آنها باقی نخواهد ماند افزود: همان گونه که رهبر شهید و رهبر جدیدمان اعلام کرده‌اند توان دفاعی ایران قابل مذاکره نیست و بسته ماندن تنگه هرمز بسیار مهم است

آیت الله حسینی همدانی گفت: مسئولان دیپلماسی کشور تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی و به پشتوانه قدرتی که خداوند به مردم مبعوث شده ایران داده است در مسیر دیپلماسی ذره‌ای از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهند آمد.

وی افزود: به به کشور‌هایی که که مردمشان در جنگ آسیب دیده‌اند اعلام می‌کنیم حداقل کاری که می‌توانید بکنید این است که از حقوق شهروندانتان دفاع کنید چراکه با احضار و سفیر و کاردار چیزی درست نمی‌شود

امام جمعه کرج از همه اقشار و گروه‌های مختلف مردم خواست در راهپیمایی‌های شبانه شرکت مستمر داشته باشند، زیرا که این حضور یکپارچه می‌تواند در کنار قدرت هسته‌ای و توان موشکی دشمن را به زانو درآورد.