معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، نحوه ارزشیابی غیرحضوری دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم و تمامی دروس نظری غیرن‌هایی استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، رضایی با بیان اینکه ارزشیابی دانش‌آموزان پایه‌های هفتم تا دهم و تمامی دروس نظری غیرن‌هایی به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: ملاک عمل در ثبت نمرات پایانی دانش‌آموزان، عملکرد آنان در طول سال تحصیلی، ارزیابی‌های مستمر، سنجش‌های فرآیندی، فعالیت‌های آموزشی ثبت‌شده و نیز اخذ بازخورد نهایی از طریق بستر شبکه آموزشی «شاد» خواهد بود.

وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در شبکه آموزشی شاد، افزود: معلمان همان‌گونه که در طول سال تحصیلی از ظرفیت بستر «شاد» برای تعامل آموزشی، ارائه تکالیف، پرسش و پاسخ و سنجش‌های مستمر استفاده کرده‌اند، در فرآیند جمع‌بندی پایان سال نیز صرفاً از طریق همین بستر نسبت به دریافت بازخورد نهایی دانش‌آموزان، به‌ویژه در دروس هدف، اقدام خواهند کرد و پس از جمع‌بندی نهایی فرآیند ارزشیابی، ثبت نمرات دانش‌آموزان از نهم تا پایان خردادماه انجام خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط خاص برخی مناطق استان اظهار داشت: در مناطق روستایی و عشایری که در طول دوره آموزش‌های غیرحضوری، به‌دلیل محدودیت زیرساخت‌ها، دسترسی پایدار به اینترنت فراهم نبوده و فرآیند آموزش از طریق درسنامه‌ها، محتوای آفلاین و سایر شیوه‌های جایگزین آموزشی دنبال شده است، نحوه جمع‌بندی و نمره‌گذاری دانش‌آموزان با نظر تخصصی دبیر مربوطه و با نظارت مدیر مدرسه انجام خواهد شد تا ضمن رعایت عدالت آموزشی، شرایط و اقتضائات مناطق مختلف نیز مورد توجه قرار گیرد.

این مقام مسئول به نحوه ارزشیابی دروس مهارتی در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش اشاره کرد و گفت: با توجه به پودمان‌های گذرانده‌شده و جمع‌بندی پودمان پنجم، هنرآموزان می‌توانند از طریق تعریف پروژه، دریافت گزارش فعالیت‌ها و ارزیابی عملکرد عملی و مهارتی هنرجویان در بستر «شاد»، نسبت به ثبت نمرات اقدام کنند.

وی همچنین درباره نحوه ارزشیابی دروس کارآموزی و کارورزی هنرستان‌ها افزود: در صورت عدم فراهم بودن شرایط اجرای حضوری تا شهریورماه، این دروس نیز بنا بر تشخیص مراجع ذی‌صلاح، به‌صورت پروژه‌محور و در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دفتر آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش، ارزشیابی و نمره‌گذاری خواهد شد و نتایج آن توسط هنرآموزان مربوطه ثبت می‌شود.