امام جمعه موقت سردشت گفت: شهادت رئیس جمهور شهید و همراهانش نمادی از ایستادگی در مسیر خدمت به ملت است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه موقت سردشت در خطبه‌های نماز جمعه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دومین سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید و هیئت همراه ایشان، پیام تسلیت و ارادت خود را ابراز داشت.

ماموستا حسن علیپور با یادآوری ایثار و فداکاری این مقام بزرگوار، شهادت ایشان را نمادی از ایستادگی در مسیر خدمت به ملت دانست.

وی همچنین در بخش دوم خطبه، به تبیین موضوع شرایط قبولی عبادات نزد خداوندپرداخت و بر اهمیت نیت پاک و اخلاص در انجام تکالیف الهی تأکید کرد.