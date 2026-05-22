فراخوان نگارش آثار علمی، یادداشت کوتاه و روایت مستند با عنوان «الهیات مواسات» توسط مرکز پژوهشهای اسلامی معصومیه تا نیمه خردادماه تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مرکز پژوهشهای اسلامی معصومیه بر پایه مصوبه هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی، فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز کرده است. این مرکز از بدو تأسیس، با هدف تقویت و گسترش فعالیتهای پژوهشی در میان خواهران طلبه و ارتقای سطح کیفی تحقیقات در حوزه علوم اسلامی شکل گرفت و همواره کوشیده است با رویکردی تخصصی و نخبگانی، به تولید و توسعه دانش دینی بپردازد. باور قلبی ما این است که برای پاسخگویی مؤثر به مسائل و نیازهای نوپدید جامعه، بهویژه در حوزه بانوان، حضور فعال بانوان پژوهشگر و تولید دانش دینی توسط آنان، ضرورتی جدی و راهبردی است.
مرکز پژوهشهای اسلامی معصومیه با تمرکز بر محور «تربیت و تبلیغ بانوان»، فراخوان «الهیات مواسات با محوریت تجربههای زنان در شرایط جنگ و بحران» را طراحی و منتشر کرده است. انتخاب این موضوع، برخاسته از این دغدغه است که نقش زنان در موقعیتهای بحرانی، تنها یک نقش حمایتی یا عاطفی نیست، بلکه ظرفیتی الهیاتی، تربیتی و اجتماعی در آن نهفته است که نیازمند بازخوانی و تحلیل علمی است.
برای این فراخوان، هفت محور علمی و موضوعی بهصورت دقیق و کارشناسیشده طراحی شده است تا ابعاد مختلف «الهیات مواسات» با تأکید بر تجربههای زنان در شرایط جنگ و بحران مورد بررسی قرار گیرد. این محورها عبارتاند از:
۱. مبانی الهیاتی و مفهومی مواسات زنانه؛
۲. الگوهای تاریخی و سنت شیعی در مواسات زنانه؛
۳. مواسات عاطفی–روانی و مدیریت زیست عاطفی زنان در جامعه؛
۴. مواسات تربیتی و انتقال ارزشها در وضعیتهای بحرانی؛
۵. مواسات اجتماعی و فرهنگی در پیکرهسازی سرمایه جمعی؛
۶. مواسات اقتصادی و معیشتی زنان در زیست بحرانی؛
۷. کنشهای امدادی و بازسازی پسابحران
مخاطبان فراخوان طیف وسیعی شامل اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور هستند. برای تنوعبخشی به آثار، سه قالب اصلی ارائه شده است؛ مقاله: شامل مقالات علمی (نظری و میدانی) بین ۵ تا ۸ هزار کلمه؛ یادداشت علمی: تحلیلهای کوتاه و کاربردی تا سقف ۱۵۰۰ کلمه؛ روایت مستند و زیرنویس (کپشن) تحلیلی: این قالب ارائه، بخش جذاب فراخوان است؛ افراد میتوانند فیلم، عکس یا مصاحبهای از یک تجربه مواسات را به همراه یک پینوشت تحلیلی برای ما ارسال کنند.
علاقهمندان و پژوهشگران تا ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، فرصت دارند آثار خود را در پیامرسان «بله» به شناسه https://ble.ir/markazpazhoohesh ارسال کنند، و در صورت نیاز با شماره تلفن ۳۲۱۱۶۲۶۷-۰۲۵ تماس حاصل نمایند.