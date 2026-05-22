امامجمعه اهواز گفت: ملت ایران هرگز فریب پیامهای دروغین صلح دشمن را نخواهند خورد، دشمنان جمهوری اسلامی همواره به دنبال ایجاد هجمه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجتالاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسویفرد در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه در مصلی اهواز اظهار کرد: عدهای ضعیفالایمان از سر ترس و وحشت به وعده توخالی دشمن و استکبار جهانی دلخوش هستند، اما مردم بدانید ما آغازکننده جنگ نبودیم، بلکه آن را به ما تحمیل کردند.
وی با اشاره به اهمیت ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان توضیح داد: تا زمانی که بازدارندگی ایجاد نشود، با سلاح و پرچم، مشت محکمی بر دهان آمریکا خواهیم کوبید.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با تاکید مجدد بر استقامت تا بازدارندگی کامل یادآور شد: مردم ما هرگز فریب پیامهای دروغین صلح دشمن را نخواهند خورد؛ دشمنان جمهوری اسلامی همواره به دنبال ایجاد هجمه هستند.
امامجمعه اهواز گفت: دشمن فقط به دنبال تصرف زمین نیست، بلکه درصدد تسخیر اراده، شرف و ذهن مردم است، اما مردم مشت محکمی بر دهان دشمن خواهند کوبید.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد کسانی را که نسخه تسلیم برای کشور میپیچند، زبون و ترسو خواند و افزود: ملت بیدار ایران به تبع رهبر عزیز مبعوث شده و تا پای جان و آخرین قطره خون، شرافتمندانه ایستاده است.
سنگرها با لبخند دشمن خالی نمیشود
وی تاکید کرد: هیهات که ما با لبخند دشمن سنگرها را خالی کنیم و تا پایان، شعار ما «هیهات منالذله» است.
خطیب نماز جمعه اهواز به دشمن مستکبر هشدار داد و گفت: مردمی که در هشت سال دفاع مقدس، بنا بر گفته امام راحل، دین و حق خود را ادا کردند، اکنون برای هر سناریوی دشمن آمادگی دارند.
وی با اشاره به تهدید ترامپ از شبکه اجتماعی شخصیاش مبنی بر حمله به ایران و تعویق آن به درخواست امارات، کویت و بحرین گفت: تهدیدهای ترامپ مضحک هستند و خودش به خوبی میداند که نبض اقتصادی دنیا در تنگه هرمز و بابالمندب است.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد همچنین صحبتهای ترامپ درباره چاههای نفت ایران را کذب خواند و توضیح داد: بنا بر نظر کارشناسان، چاههای نفت در ایران همچنان قادر به تولید چندین میلیون بشکه نفت هستند.
وی به ایستادگی مردم در خیابانها در ۸۰ شب گذشته اشاره کرد و از مردم خواست پرچم به دست، کف میدان باشند.
امامجمعه اهواز به بخش گرهگشایی اقتصادی از پیام رهبر انقلاب اشاره کرد و تصریح کرد: مطالبه ما از رئیس قوه قضاییه، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی است. از دستگاه قضا درخواست میکنیم همانگونه که دست خائنان را قطع کردند، باید دست محتکران زالوصفت و مفسدان اقتصادی را نیز با اعدام قطع کنند.
وی از دولتمردان نیز خواست نظارت مستقیم بر بازار و کالاهای اساسی و شناسایی محتکران را در اولویت قرار دهند و اموال گرفتهشده از محتکران را با قیمت مناسب میان مردم تقسیم کنند.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد به مطالبه رعایت حجاب در جامعه نیز اشاره کرد و گفت: مساجد، روحانیون، هیاتها و مردم در زمینه حجاب تنها تذکر زبانی بدهند. استمرار این کار بسیار موثر است.
وی گفت: با خشونت نمیشود با این هجمه فرهنگی مواجه شد؛ حتی اگر در مقابل تذکر زبانی به شما فحش دادند یا سیلی خوردید، بدانید که برای دین بوده است.
امامجمعه اهواز گفت: مساله بیحجابی در ایران فقط روسری برداشتن نیست و اگر این مساله رها شود، به صورت برهنه به خیابان میآیند.
وی بر مساله صرفهجویی در شرایط فعلی تاکید کرد و افزود: در صرفهجویی حاملهای انرژی تلاش کنیم، چراکه عزت ما در گرو صرفهجویی است.
حجت الاسلام و المسلمین موسویفرد درباره اهمیت توجه به حقوق زنان در زمینه ارثیه تاکید کرد و از مردم خواست به این مهم توجه کنند.