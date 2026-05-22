اداره کل هواشناسی استان یزد با صدور هشدار سطح زرد، از تداوم وزش باد شدید، توفان گرد و خاک و انتقال گرد و غبار تا روز سهشنبه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس آخرین تحلیلها از نقشههای پیشیابی هواشناسی، استان یزد امروز شاهد افزایش دما، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، و وقوع توفان گرد و خاک خواهد بود. این وضعیت ناشی از انتقال گرد و غبار از مناطق مجاور به استان است که منجر به صدور هشدار سطح زرد شماره ۱۳ شده است.
این ناپایداریهای جوی به روزهای آینده نیز کشیده خواهد شد؛ به طوری که برای روزهای شنبه و یکشنبه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق استان مورد انتظار است.
در روز دوشنبه، با عبور یک موج ناپایدار جوی، پیشبینی میشود که گرد و خاک و وزش باد شدید مجدداً استان را فرا گیرد. این روند در روز سهشنبه نیز ادامه یافته و گرد و غبار و افزایش سرعت باد در برخی مناطق استان پیشبینی میشود.
اداره کل هواشناسی یزد از عموم مردم درخواست کرده است با توجه به شرایط جوی پیشبینی شده، نکات ایمنی لازم را رعایت کرده و از تردد غیرضروری در زمان شدت گرفتن گرد و خاک خودداری نمایند.