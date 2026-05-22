نساجی در هفته بیست‌وپنجم لیگ دسته یک فوتبال در دیدار خانگی به برتری رسید و شهرداری نوشهر نیز برابر صدرنشین متوقف نشدنی ظاهر شد و به تساوی ارزشمندی دست یافت. ‎

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، هفته بیست‌وپنجم لیگ دسته یک فوتبال ایران پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در شهر‌های مختلف کشور برگزار شد و هر دو نماینده مازندران برابر حریفان خود به میدان رفتند.

نساجی که با تأیید استاندار مازندران و با حضور تماشاگران وارد مسابقه شد، در ورزشگاه میزبان نود ارومیه بود و موفق شد این تیم را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دهد.

در این بازی، میثم تهی‌دست در دقیقه ۲۷ نخستین گل نساجی را به ثمر رساند. دقیقاً ۱۰ دقیقه بعد، در دقیقه ۳۷، نساجی بار دیگر دروازه نود ارومیه را باز کرد تا اختلاف بیشتر شود. علیرضا ملکی نیز در ادامه کار، گل سوم را در نیمه نخست به ثمر رساند و عملاً پرونده بازی را همان زمان رقم زد.

در نیمه دوم تلاش دو تیم ثمری نداشت و مسابقه با همان نتیجه نیمه نخست به پایان رسید. بدین ترتیب نساجی سه امتیاز ارزشمند این دیدار را کسب کرد.

نساجی با این برد و کسب سه امتیاز، با ۵۰ امتیاز همچنان در رده دوم جدول قرار دارد و منتظر هفته‌های آینده لیگ است.

در بین دو نیمه بازی نیز با حضور استاندار مازندران از خانواده شهدای جنگ رمضان تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

در سوی دیگر، شاگردان محسن بنگر در تیم شهرداری نوشهر که در این روز‌ها با حمایت ویژه استاندار مازندران مالک جدیدی پیدا کرده‌اند، با انگیزه‌ای مضاعف در یک دیدار حساس ظاهر شدند.

نوشهری‌ها میهمان مس شهر بابک، صدرنشین جدول بودند؛ دیداری که علاوه بر اهمیت امتیازی، از نظر جدول نیز برای هر دو تیم حساسیت ویژه‌ای داشت. نوشهری‌ها هم به دنبال متوقف کردن صدرنشین بودند و هم برای ماندن در مسیر رقابت برای جایگاه‌های بالاتر به میدان رفتند.

این تقابل مهم و تعیین‌کننده، با تساوی بدون گل به پایان رسید تا بنگر و شاگردانش، صدرنشین را در خانه خودش متوقف کنند و یک امتیاز ارزشمند به دست آورند.

شهرداری نوشهر با این یک امتیاز، ۲۲ امتیازی شد و در رده ۱۵ جدول قرار گرفت؛ موقعیتی بالاتر از نود ارومیه که امروز در وطنی مقابل نساجی شکست خورده بود.

به این ترتیب، نساجی برای بهبود جایگاه شهرداری نوشهر تلاش کرد و در مقابل، شهرداری نوشهر نیز با توقف صدرنشین، مسیر پیشروی رقیب را کند کرد.

حال هر دو تیم مازندرانی منتظر روز‌های آینده هستند تا وضعیت خود را در جدول بهتر کنند؛ نساجی با امید به صعود بیشتر و نوشهری‌ها نیز برای بقای صددرصد در لیگ و کسب جایگاهی بهتر.