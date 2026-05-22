رئیسجمهور با تأکید بر نقش روابط عمومیها در افزایش آگاهی عمومی گفت: با استفاده از ظرفیت فضای مجازی، روابط عمومیها میتوانند واقعیتها را به مردم منتقل کنند؛ چون رسانههای صهیونیستی اجازه دیدن واقعیتها را به افکار عمومی نمیدهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش و رسالت روابط عمومیها گفت: هر چقدر روابط عمومی بتواند نفوذ و دایره عمل خود را افزایش دهد، یعنی وظیفه و رسالت خود را بهخوبی انجام داده است.
رئیسجمهور افزود: اگر روابط عمومیهای ما بتوانند نفوذ خود را فراتر از مرزهای جغرافیایی افزایش دهند و اطلاعرسانی و آگاهیبخشی را گسترش دهند، اتفاق مهمی رقم خواهد خورد.
آقای پزشکیان ادامه داد: امروز بخشی از رسانهها در اختیار صهیونیستها هستند و اجازه نمیدهند مردم واقعیتها را ببینند، اما با امکانات موجود و فضای مجازی، روابط عمومیها میتوانند این نفوذ را عمیقتر و گستردهتر کرده و سطح آگاهی را افزایش دهند.
رئیسجمهور در پایان تأکید کرد: این، رسالت بزرگی است که بر عهده فعالان حوزه روابط عمومی قرار دارد.