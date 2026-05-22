امام جمعه موقت شهرکرد گفت: آمریکا با امتیاز دادن به کشور‌های منطقه طناب نابودی آنها را آماده کرده است.

امام جمعه موقت شهرکرد: آمریکا با امتیاز دادن به کشور‌های منطقه طناب نابودی آنها را آماده کرده است

امام جمعه موقت شهرکرد: آمریکا با امتیاز دادن به کشور‌های منطقه طناب نابودی آنها را آماده کرده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام هاشمی افزود: مقامات آمریکایی با دادن امتیازات اقتصادی و سیاسی به دنبال احاطه بر منطقه و تصمیم گیری در امور داخلی کشور‌های مرتجع است و همین، باعث نابودی، ابتذال اخلاقی، انحطاط فکری و هویتی آنها خواهد شد.

وی تصریح کرد: ملت‌ها بدانند نتانیاهو و ترامپ عامل نابودی رژیم صهیونیستی و آمریکا خواهند شد و مردم ایران با همبستگی بر این اتفاق سرعت بخشیده‌اند.

حجت الاسلام هاشمی به رعایت اعمال شب عرفه و آداب آن همچون خواندن زیارت سیدالشهداء تاکید و فضایل آن را تشریح کرد.

وی روز عرفه را پرفضیلت بیان کرد و گفت: هرکسی می‌تواند از شب و روز عرفه و اعمال آن بهرمند شود و کوتاهی نکند.

امام جمعه موقت شهرکرد به عید سعید قربان در این ماه هم اشاره کرد و گفت: آداب قربانی کردن را بجا آورید و بین فقرا تقسیم کنید تا همه از برکات آن در جامعه بهره‌مند شوند.

وی از توانمندان و صاحبان ثروت خواست به نیازمندان کمک کنند.

حجت الاسلام هاشمی از صاحب خانه‌ها هم خواست به مستاجران خود با انصاف رفتار کنند و گره گشای کار آنها باشند.

وی به فرارسیدن سوم خرداد سالروز فتح خرمشهر اشاره کرد و گفت: آزاد سازی خرمشهر نماد اتکال به خداوند و قدرت ایمان و اتحاد رزمندگان اسلام بود و از این رویداد در جنگ فعلی باید بهره برد.

حجت الاسلام هاشمی بر اتکاء به خداوند، دعا و اتحاد مردم در جنگ فعلی تاکید کرد.

وی اتحاد و همبستگی مردم و دولت برای عبور از این شرایط را رمز پیروزی بر دشمنان بیان کرد و میدان دادن به جوانان در حل مشکلات را خواستار شد.