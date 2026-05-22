به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، امام جمعه مشهد در خطبه‌ های امروز نماز جمعه در حرم مطهر رضوی گفت: امروز ایران در عرصه بین الملل جایگاه ویژه ای دارد، کشورهای بزرگ هم روی تصمیم و اراده ما حساب می‌ کنند این عزت در نتیجه انسجام و استقامت ملت در این سالها بویژه جنگ اخیر حاصل شده است.

آیت الله سید احمد علم الهدی با بیان اینکه تنگه هرمز اهرم فوق العاده قوی در مقابل همه دنیاست، افزود: نبض اقتصاد دنیا امروز تنگه هرمز در اختیار ایران اسلامی است.

وی ادامه داد: آمریکا خود را کدخدای جهان می‌ دانست و به همراه متحدانش به دنبال سیادت بر دنیا بود اما قدرت ائتلاف و توانمندی شرق در برابر غرب پیوند خورد و آنها را از سیادت دنیا حذف کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: یکی از آثار جنگ اخیر این بود که فناوری ارزان قیمت پهپادی و موشکی ایران توانست با فناوری پرهزینه و گران قیمت آمریکا رقابت و مقابله کند و اکنون همه مشتری صنایع دفاعی ایران شده‌ اند، امروز ایران به عنوان ابرقدرت چهارم به دنیا معرفی شده است.

آیت الله علم الهدی افزود: در جنگ اخیر ۲۲۸ مورد از امکانات و تجهیزات پایگاه های آمریکا در جنوب خلیج فارس به گونه‌ ای تخریب شد که دیگر قابل بازسازی نیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آمریکا با تهاجم به ایران می‌ خواست منابع، دارایی و معادن این کشور را سرقت کند و هدف نخست او دزدی و سرقت دارایی مردم بود.

امام جمعه مشهد افزود: ایستادگی و پایداری مردم در برابر عنصری که خود را ابرقدرت دنیا می‌ دانست او را مستاصل کرد و فهمید ایران فقط سپاه و ارتش نیست بلکه بیش از ۳۰ میلیون جان فدا و رزمنده در این کشور هستند ملتی که در مقابل او استوار ایستاده اند.

وی ادامه داد: آمریکا می‌ خواست از غرب کشور با کومله و دموکرات‌ ها وارد شود اما نتوانستند حتی یک وجب از مرز این کشور عبور کنند.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: همچنین آمریکا می‌ خواست ایران را تجزیه کند تا یک کشور مقتدر در مقابل رژیم اسرائیل نباشد. از سوی دیگر قصد داشت اقتدار نظامی ایران را در هم بشکند و نیز مقاومت را در منطقه نابود کند که به هیچ یک از اهداف خود نرسید.