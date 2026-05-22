به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امامجمعه پلدشت گفت: اگر کوچکترین سهلانگاری در ارسال علامت ضعف به دشمن انجام شود خسارت جبرانناپذیری وارد میشود، لذا لازم است گزاره «جنگ منطقهای» با تمام ابعاد و ضمائم آن بهطورجدی تثبیت شود.
حجتالاسلام رسول جمشیدی در خطبههای نمازجمعه پلدشت با اشاره به مأموریت کلیدی که مقام معظم رهبری برای ملت ایران بیان فرمودند، گفت: حضور فیزیکی مستمر در صحنه حتی در زمان سکوت نبرد نظامی که پشتوانه عملی مسئولان و تغییردهنده محاسبات دشمن است یکی از مأموریتهای ملت ایران است.
وی تصریح کرد: دومین مأموریت ملت ایران وحدت ملی بهعنوان یک ضرورت امنیتی و تکلیف دینی است و هرگونه تفرقهافکنی در شرایط جنگی خدمت به دشمن محسوب میشود.
امامجمعه پلدشت با اشاره به نقش مهم سواد رسانهای در بین مردم افزود: مدیریت مصرف رسانهای و پدافند شناختی با ترک یا برخورد حداکثری شکآلود با رسانههای معاند و پرهیز از دامنزدن به ناامیدی از وظایف مردم است.
وی اظهار کرد: کمک متقابل و مواسات مؤمنانه شامل درمان رایگان جانبازان، جبران خسارتهای مالی و شبکهسازی مردمی برای یاری آسیبدیدگان از وظایفی است که مردم میتوانند در آن نقشآفرینی کنند.
جمشیدی گفت: آمریکاییها تمام تجهیزات و نفرات لازم را برای شروع جنگ فراهم کردهاند، بر اساس اطلاعات میدانی آغاز جنگ تنها به یک تصمیم «سیاسی» نیاز دارد و تمام شواهد نشان میدهد دشمن هر آنچه برای یک جنگ لازم دارد را به منطقه منتقل کرده است.
وی با اشاره به جنگ منطقهای تصریح کرد: برآورد دشمن این بود که جنگ منطقهای تهدیدی غیرعملیاتی و غیرواقعی است، زمانی که ایران حملات خود را به کشورهای عربی آغاز کرد، آمریکاییها دچار یک شوک بزرگ شدند و تداوم عملیات منطقهای و بستن تنگه هرمز کاملاً دشمن را در وضعیت سردرگمی گرفتار کرد.
امامجمعه پلدشت با اشاره به فرصت آتشبس برای ارزیابی دشمن افزود: وضعیت آتشبس فرصتی برای آمریکاییها ایجاد کرد تا دوباره محاسبات خود را ارزیابی و نقاط آسیب خود را بازیابی کنند، یقیناً مهمترین چیزی که آمریکاییها در این فرصت به آن فکر میکنند نحوه مواجهه با راهبرد «جنگ منطقهای» است.
وی اظهار کرد: هر زمانی که آمریکاییها بتوانند راهکاری برای این مسئله اساسی پیدا کنند، احتمال شروع جنگ بسیار بالا خواهد رفت، اما یک راه میانبُر هم وجود دارد و آن اینکه آمریکاییها دچار یک خطای محاسباتی بشوند و تصور کنند ایران در اقدام و توسعه جنگ در منطقه دچار تردید است.
جمشیدی گفت: آمریکاییها در جنگ ۴۰ روزه از حملات ایران به تأسیسات نفتی و گازی کشورهای عربی شوکه شدند و تصور نمیکردند ایران بخواهد یا بتواند چنین کاری انجام دهد، در نهایت همین اقدام ایران به یک برگ برنده جدی در جنگ تبدیل شد.
وی تصریح کرد: هدف ایران صرفاً امارات نیست و همزمان زیرساختهای انرژی کشورهایی مانند عربستان، قطر، بحرین و کویت نیز جزو اهدافی هستند که ایران قطعاً با تمام قدرت به آنها ضربه خواهد زد، ملاحظات ایران درباره عربستان نیز موقتی است و ضربات ایران در صورت تکرار شرارت دشمن حتمی است.
امامجمعه پلدشت افزود: جنگی که در آن قرار داریم یک جنگ وجودی است، اسرائیل و آمریکا از بسیاری از خطوط قرمز خود عبور کردهاند و تنها هدفشان نابودی ایران است، بسیاری از تحلیلهای پیشین درباره اسرائیل و آمریکا دیگر کارکرد ندارد.
وی اظهار کرد: اگر کوچکترین سهلانگاری در ارسال علامت ضعف به دشمن انجام شود خسارت جبرانناپذیری وارد میشود، لذا لازم است منطقهای» با تمام ابعاد و ضمائم آن بهطورجدی تثبیت شود.