به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از تارنمای خبری نشنال، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در کنار مارک روته دبیرکل ناتو در خصوص مذاکرات با ایران گفت: «پیشرفت اندکی حاصل شده است. نمی‌خواهم در این باره اغراق کنم، اما مقداری حرکت رو به جلو وجود داشته و این مسئله خوبی است.»

وی افزود: «محور گفت‌و‌گو‌ها همچنان همان است و تغییر نکرده، ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین با تکرار ادعا‌های خود، گفت، ایران در تلاش است نظامی برای دریافت عوارض در تنگه هرمز ایجاد کند و عمان را نیز برای مشارکت در این طرح متقاعد سازد.

روبیو ضمن تعیین تکلیف برای کشور‌های مختلف افزود: اجرای چنین طرحی نباید مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: «هیچ کشوری در جهان نباید چنین چیزی را بپذیرد. من کشوری را نمی‌شناسم که از این طرح حمایت کند، جز ایران.»