به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امروز در میدان تجاوزات آمریکایی صهیونیستی به ایران اسلامی چشم تمامی جهانیان به ایستادگی و استقامت و عزت شما مردم دوخته شده و تحسین جهانیان را در بر داشته است.

حجت الاسلام مصطفی کوهی گفت: ذات دشمن کینه و دشمنی است و آنان از رذالت خویش دست بر نخواهند داشت لذا در این برهه حساس تاریخی عقب نشینی در میدان مساوی با شکست خواهد شد.

امام جمعه تکاب افزود: ذات پلید دشمنان خون ریزی است و مردم و نیرو‌های مقتدر ایران اسلامی باید هوشیار بوده و فریب دشمنان را نخورند.

وی گفت: ایستادگی در برابر دشمن مستلزم هزینه است و هزینه آن را مردم مبعوث شده ایران اسلامی با بذل جان و استقامت و ایستادگی در سنگر‌های مبارزه می‌پردازند.

خطیب جمعه تکاب افزود: پیروزی حتمی نتیجه استقامت و ایستادگی شما ملت فهیم است و این وعده الهی است و به فضل الهی با نابودی دشمنان پلید ملت پیروزی قطعی از آن شما مردم قدر شناس خواهد بود لذا در این راه از سنگر داری و مبارزه دست برندارید.

حجت الاسلام کوهی گفت: حفظ اتحاد و انسجام و پیروی از رهبری اصل اساسی پیروزی شما مردم در برابر دسیسه‌های دشمنان است و واجب است این اصول حفظ و با بصیرت میدان را تا شکست نهایی دشمن حفظ کرد.

وی گفت: اتکاء به داشته‌های توانمند کشوری و قطع وابستگی به خارج باید در همه عرصه‌ها لحاظ و ثمره تکیه بر توان بومی را در بهبود زندگی مردم فهیم کشورمان مشهود سازیم.

امام جمعه تکاب گفت: انتظار می‌رود دولتمردان کشور دست محتکرین و گرانفروشان و کم فروشان در جامعه را قطع نموده و از فشار مضاعف به ملت مبعوث شده ایران اسلامی بکاهند.

وی گفت: بر ملت مبارز ما واجب است در جهاد صرفه جویی در حوزه‌های مختلف توجه جدی داشته و با سر افرازی از این قله و بحران عبور کنیم.